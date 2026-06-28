Pisilli, tentazione Como. Ma Gasp ha detto no

L'estate in America Pisilli se la immaginava diversa. Sognava il Mondiale con l'Italia e si è dovuto accontentare - si fa per dire - di una vacanza a Miami con la fidanzata Anastasia Conti a due passi dai suoi compagni di reparto Koné ed El Aynaoui che invece stanno regalando magie durante il torneo. (...)Nei giorni scorsi il Como è tornato a bussare alle porte di Trigoria trovandole, però, sigillate. Due i motivi principali: il primo di natura tecnica, Gasp non se ne vuole privare é ha intenzione di dargli ancora più spazio dell'anno scorso. (...) Il secondo, invece, è strettamente legato alle liste Uefa per la prossima Champions che impongono di inserire giocatori nati e cresciuti nel vivaio del club. Pisilli anche da questo punto di vista è una risorsa. (...) La Roma oltre a Svilar e Wesley ha deciso di blindare anche lui ed è sicuramente un bel segnale.

(Il Messaggero)