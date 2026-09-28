Per i suoi 50 anni Totti a Las Vegas. Tanto amore da tutto il mondo

Una carrellata di auguri, perché poi certi compleanni sono speciali e vanno festeggiati in modo altrettanto uguale. Ed allora mentre Francesco Totti i suoi 50 anni li ha vissuti a Las Vegas, tra una sgasata in auto, un ristorante di lusso e l’amore dei suoi affetti più cari, tutto il mondo del calcio (e non solo) gli ha ricordato quanto sia ancora importante nell’immaginario della gente. E non solo. Già, perché Francesco in questi suoi primi 50 anni ha regalato gioia, dispensato amore, diffuso passione. E ieri tutto questo gli è ritornato indietro, in una manifestazione trasversale di sentimenti che Checco si è anche divertito a ripostare sui suoi account social.

Negli Usa Totti è a Las Vegas da venerdì scorso, quando ha deciso di andare a festeggiare questo traguardo dall’altra parte del mondo. Avrebbe potuto farlo a Roma, magari con una megafesta, ma poi per queste cose qui ci vuole l’affetto e la presenza di tutti quelli che si ha a cuore. […]

Così Francesco ha passato prima una serata da Spago, il ristorante del Bellagio che si affaccia direttamente sulla Strip e poi ha deciso di mettersi alla prova con i motori. Dove? Al Las Vegas Motor Speedway, il famoso autodromo del Nevada (con una capienza di ben 116.000 persone) dove si corrono corse del circuito Nascar. Il Francesco ha dato tutto il gas necessario ai suoi sogni con Cristian, Noemi e Chanel. Poi il ritorno in albergo, con la camera piena di palloncini rossi (rigorosamente a cuore), un salto al poligono e una serata in un altro ristorante di lusso.

Da domani Totti sarà di nuovo a Roma, anche perché sabato ci sarà il debutto di Noemi a «Ballando con le stelle». «Perché io non voglio una vita perfetta, voglio la mia vita con te. Buon compleanno amore mio. Ti amo», il post che lei ha dedicato a Francesco, con tanto di sottofondo musicale (La Cura di Franco Battiato).

E mentre Francesco era negli Usa con la famiglia, ieri gli sono piovuti addosso auguri un po’ da tutto il mondo. Amici del calcio, di vita comune, gente che è cresciuta con lui e lo stima come giocatore, ma anche come uomo. La Roma lo ha festeggiato con un video di 42 secondi («Happy birthday Francesco») tra gol ed esultanze, mentre Rosella Sensi (sua ex presidentessa) gli ha dedicato un pensiero più dolce: «Tanti auguri fratellone, ti voglio bene!». […]

Tutt’intorno proprio mentre in città sono spuntati due nuovi murale a lui dedicati (uno a San Callisto e l’altro in pieno centro) e il presidente della Fifa Gianni Infantino ha voluto celebrarlo così: «Per Roma sei più di un re, per gli azzurri uno dei magnifici campioni del mondo 2006: due storie, un cuore, il concetto di sempre applicato allo sport, perché di te si parlerà oltre la fine degli orizzonti, del tempo. Sei stato un meraviglioso chef del calcio». E poi tutti quelli che gli vogliono bene, da sempre: Candela («Auguri mio capitano. Il meglio per te, sempre»), Buffon («Abbiamo condiviso tanto, ti auguro altri 50 anni così»), Batistuta («Ti penso sempre. Ti voglio bene, fratello»), Aldair («Un privilegio condividere con te tanti anni. Ti mando un bacio»), Pizarro («Per me sei stato un mito»), Toni («Sempre a tutto gas, re di Roma»). E ancora Di Biagio, Bruno Conti, Zaccardo, Vito Scala, Perotti, Ventola, Maini, Riise, Galante, il sindaco di Roma Gualtieri, Di Livio, Noemi e tanti altri ancora. Per un compleanno speciale. Di un uomo speciale.

(Gasport)