Wesley e Molina vanno di corsa. Gasperini vuole mettere le ali

IL TEMPO (L. PES) - Gasperini vuole mettere le ali. Chi ha seguito la sua Atalanta lo sa: gli esterni recitano un ruolo fondamentale nel suo calcio. E a partire dallo scorso anno se ne sono accorti anche i tifosi della Roma tra gol, assist e un continuo sali e scendi sulla linea laterale. Il più brillante interprete tra i giallorossi in questi mesi è stato sicuramente Wesley, apparso leggermente in calo in questo inizio di stagione. L’infortunio alla caviglia una settimana prima del via e un’estate iniziata col Mondiale saltato per un problema muscolare ben più rognoso, non gli hanno permesso di presentarsi ai blocchi di partenza al massimo della condizione. Ma in queste tre settimane a Trigoria, a causa di una fatica a momento che gli ha risparmiato i viaggi con la nazionale, il laterale sta lavorando per tornare al top dopo la sosta, a partire già dal match contro il Como. Troppo importante il suo apporto per la Roma, che sia da destra o da sinistra e sue cavalcate regalano sempre superiorità e pericolosità alla manovra giallorossa, che però dal mercato ha trovato una certezza in più nel ruolo.

Quel Molina che dopo quattro anni e un Mondiale è tornato in Italia con esperienza e carisma che Gasperini sta già apprezzando. Dopo le prime gare da subentrato l’argentino, anch’esso in questi giorni al lavoro nella Capitale, è sempre più integrato nei meccanismi del tecnico piemontese e già prima della pausa ha conquistato la titolarità. L’allenatore di Grugliasco, sia a Torino che contro l’Inter, ha scelto lui come esterno di sinistra nel suo 3-4-2-1, sfruttando la qualità del piede forte rientrando dentro il campo. Fattore che lo scorso anno ha permesso a Wesley di segnare cinque gol e che ora favorirà le doti di Molina che ha già trovato un assist e sfiorato almeno due gol.

Non solo acquisti dal mercato, però, Gasp ha saputo trovare anche internamente una risorsa sorprendentemente importante per le sorti dei giallorossi. Il diciannovenne Emanuele Lulli è stato tra i più utilizzati di questo inizio di stagione come esterno a destra. La sua facilità di corsa e la sfrontatezza offensiva ne fanno un interprete ideale delle idee del tecnico. Il club è già al lavoro per rinnovargli il contratto che scadrà a giugno, con un incontro a breve programmato con il suo agente, mentre lui continua a crescere e a stupire. Con Rensch a completare la batteria degli esterni, pur senza un ultimo colpo dal mercato, ora Gasperini vuole riprendere a volare grazie alle sue ali.