Pellegrini lancia la sfida. Gasperini è tentato: col Como può partire dal 1’

Una maglia per due sulla trequarti. Passato anche il secondo fine settimana senza serie A, inizia per la Roma l’avvicinamento al big match di Como. Domenica, in riva al lago, ripartirà la corsa per la banda di Gasperini, arrivata alla prima sosta in testa al campionato. Da domani pomeriggio però, quando riprenderanno gli allenamenti, non ci sarà più spazio per il passato e il focus sarà soltanto incentrato sulla sfida a Fabregas. […] Affrontando una difesa a quattro, non è scontato in questo caso il passaggio al 3-4-1-2, visto che Fabregas è solito affidarsi a un centrocampo a due. Lo scorso anno Gasp affrontò lo spagnolo con il doppio trequartista e al ritorno adottando prima una soluzione e poi l’altra. […]

Balla la maglia vicino a Dybala e Malen. Nel primo spezzone di stagione, a completare il terzetto offensivo è stato spesso Soulé, che poche ore fa è riuscito a esordire con l’Argentina: «Tanta emozione e orgoglio per questo traguardo». Proprio gli impegni con la nazionale, però, potrebbero farlo partire indietro in vista di Como-Roma. Soulé, infatti, resterà a disposizione di Scaloni ancora un paio di giorni, partecipando ad Argentina-Benin, gara che segnerà l’addio di Messi all’albiceleste e che si giocherà nella notte italiana tra martedì e mercoledì. L’ex Juve, così come Balerdi e Castro, non sarà a Trigoria prima di giovedì, a 72 ore dalla gara del Sinigaglia. […]

Gasperini potrebbe perciò optare per un suo utilizzo a gara in corso, lasciando così la sfida sulla trequarti a Pellegrini e Mora. Il primo domani inizierà la terza settimana di lavoro a Trigoria, a stretto contatto con l’allenatore, che ha potuto constatare il suo stato di forma. Pellegrini non gioca da Roma-Pisa del 10 aprile ed è l’unico giocatore di movimento della rosa a non aver ancora debuttato in stagione. I problemi fisici, però, sono ormai alle spalle e il numero 7 è pronto a tornare in campo, per quella che sarà la sua presenza numero 350 con la Roma. […]

Mora, invece, ha lasciato la Capitale per rispondere alla chiamata del Portogallo U21, con cui domani sfiderà la Repubblica Ceca. Con la nazionale l’ex Porto ha trovato anche il gol, in rovesciata, durante la gara contro Gibilterra. Ora vuole incidere anche con la Roma, dopo un avvio positivo seguito da un paio di uscite poco convincenti. Comunque vada, entrambi troveranno spazio da qui in avanti, nel calendario che porterà la Roma a giocare ogni tre giorni. Ma intanto per Como la sfida è lanciata: una maglia per due.

(corsera)