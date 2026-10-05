News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Pellegrini lancia la sfida. Gasperini è tentato: col Como può partire dal 1’

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Pellegrini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Una maglia per due sulla trequarti. Passato anche il secondo fine settimana senza serie A, inizia per la Roma l’avvicinamento al big match di Como. Domenica, in riva al lago, ripartirà la corsa per la banda di Gasperini, arrivata alla prima sosta in testa al campionato. Da domani pomeriggio però, quando riprenderanno gli allenamenti, non ci sarà più spazio per il passato e il focus sarà soltanto incentrato sulla sfida a Fabregas. […] Affrontando una difesa a quattro, non è scontato in questo caso il passaggio al 3-4-1-2, visto che Fabregas è solito affidarsi a un centrocampo a due. Lo scorso anno Gasp affrontò lo spagnolo con il doppio trequartista e al ritorno adottando prima una soluzione e poi l’altra. […]
Balla la maglia vicino a Dybala e Malen. Nel primo spezzone di stagione, a completare il terzetto offensivo è stato spesso Soulé, che poche ore fa è riuscito a esordire con l’Argentina: «Tanta emozione e orgoglio per questo traguardo». Proprio gli impegni con la nazionale, però, potrebbero farlo partire indietro in vista di Como-Roma. Soulé, infatti, resterà a disposizione di Scaloni ancora un paio di giorni, partecipando ad Argentina-Benin, gara che segnerà l’addio di Messi all’albiceleste e che si giocherà nella notte italiana tra martedì e mercoledì. L’ex Juve, così come Balerdi e Castro, non sarà a Trigoria prima di giovedì, a 72 ore dalla gara del Sinigaglia. […]
Gasperini potrebbe perciò optare per un suo utilizzo a gara in corso, lasciando così la sfida sulla trequarti a Pellegrini e Mora. Il primo domani inizierà la terza settimana di lavoro a Trigoria, a stretto contatto con l’allenatore, che ha potuto constatare il suo stato di forma. Pellegrini non gioca da Roma-Pisa del 10 aprile ed è l’unico giocatore di movimento della rosa a non aver ancora debuttato in stagione. I problemi fisici, però, sono ormai alle spalle e il numero 7 è pronto a tornare in campo, per quella che sarà la sua presenza numero 350 con la Roma. […]
Mora, invece, ha lasciato la Capitale per rispondere alla chiamata del Portogallo U21, con cui domani sfiderà la Repubblica Ceca. Con la nazionale l’ex Porto ha trovato anche il gol, in rovesciata, durante la gara contro Gibilterra. Ora vuole incidere anche con la Roma, dopo un avvio positivo seguito da un paio di uscite poco convincenti. Comunque vada, entrambi troveranno spazio da qui in avanti, nel calendario che porterà la Roma a giocare ogni tre giorni. Ma intanto per Como la sfida è lanciata: una maglia per due.
(corsera)

APPENA ARRIVATO

gasperini fabregas

VIDEO - Fabregas studia la Roma al Subbuteo: così funziona la pressione uomo su uomo di Gasperini

A una settimana da Como-Roma, Cesc Fabregas analizza il gioco della squadra di Gian Piero Gasperini al Subbuteo. Nel corso del Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, l...

galantic

La Next Gen

LEGGO (F. BALZANI) - Dopo lo stadio e il primato in classifica, la Roma è pronta a crescere ancora. Come? Con un’altra squadra. «Faremo l’under 23 per lanciare nuovi giovani», ha infatti annunciato Ga...

Soulé

Il momento d’oro di Soulé dopo un’estate in bilico

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La prima volta non si scorda mai. Soprattutto se arriva dopo un periodo difficile come quello vissuto nella seconda metà della scorsa stagione e nell’ultimo calciomercato. Soul...

Endrick

Endrick apre ai giallorossi ma è duello con il Milan

Sprint per Endrick. La Roma sfida il Milan per l’attaccante del Real Madrid, che ha mostrato interesse per entrambe le destinazioni. Nel corso della pausa per le nazionali, il direttore sportivo D’Ami...

NOTIZIE POPOLARI
IMG_2892

Il presidente del Velez Berlanga contro Soulé: "Dovrebbe essere punito"

Spalletti

Spalletti: "Alla Roma ho allenato una tifoseria, all'Inter una tradizione, al Napoli una città. Alla Juventus si allena una mentalità"

IMG_0752

FOTO - Roma, anticipata la collezione Adidas EQT 2026/27: stile anni ’90 e colori giallorossi

Pjanic-2-e1510935311141

Pjanic: "La Roma è da Scudetto. Accendi la tv per guardarla. In questo momento è la squadra che lo merita di più"

ayari

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Ayari rimane nel mirino dei giallorossi

Gasperini in the box

Marchio di fabbrica: la Roma di Gasperini

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 2.10.2026

Trigoria: allenamento mattutino 2.10.2026

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Loading