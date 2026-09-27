Pellegrini è pronto. Si candida a sinistra

Manca dal 10 aprile scorso, il giorno di Roma-Pisa, la sua ultima partita in giallorosso. Poi una lesione al tendine del retto femorale della coscia destra lo ha messo fuori causa (...)

Adesso Lorenzo Pellegrini è di fatto recuperato, la riatletizzazione è stata completata. Ed alla ripresa è il vero grande rinforzo per Gasperini sarà lui sulla cui permanenza in giallorosso ha pesato molto anche la volontà dell'allenatore di Grugliasco (...)

A Como, alla ripresa, è facile che ritrovi una maglia da titolare. Sulla trequarti sinistra infatti Gasperini non ha ancora un titolare, per ora si stanno alternando Soulé e Mora.

(Gasport)