Mora brilla con il Portogallo ma da trequartista centrale

Un assist decisivo e tante giocate da numero dieci, che però non sono bastate a evitare la rimonta degli avversari. Ma di certo hanno fatto ritrovare il sorriso a Rodrigo Mora, il migliore in campo per il Portogallo Under 21 nella sfida ai pari età della Bulgaria. Una buona notizia anche per Gasperini che sul portoghese ha scommesso parecchio (...)

(Gasport)