News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Pellegrini di nuovo disponibile, può essere titolare con il Como

La penna degli Altri
di FedericoL
Pellegrini
Aggiungi come fonte preferita su Google
LEGGO (F. BALZANI) - Tre uomini per una maglia. Quella che completerà l'attacco con Malen e Dybala in una sfida al Como che può confermare le ambizioni scudetto della Roma. Gasperini, infatti, ora può contare anche su Lorenzo Pellegrini pienamente ristabilito e che ha dato ottimi segnali anche ieri alla ripresa degli allenamenti. Anzi, in questo momento l'ex capitano è in vantaggio su Soulé e Rodrigo Mora. Il motivo? Innanzitutto è l'unico dei tre a non aver avuto impegni in nazionale. L'argentino, infatti, dopo la festa per l'addio di Messi tornerà solo a 48 ore dal match di Como mentre il portoghese tornerà a Roma oggi pomeriggio dopo gli impegni con l'under 21. Inoltre Pellegrini permetterebbe di dare una mano a un centrocampo orfano di Cristante. D'altronde gli impegni per vedere a turno i tre trequartisti in campo non mancheranno, visto che all'Olimpico in quattro giorni arriveranno il Real di Mourinho e il Genoa di De Rossi. Un ritorno quello di Lorenzo, oggi ospite al Premio Colalucci, atteso ormai dall'aprile scorso, prima dell'infortunio e di una lunga querelle per il nuovo contratto. Per due mesi, infatti, Pellegrini è stato un giocatore svincolato ma ha preferito rispettare la parola data a Gasperini, dimezzarsi lo stipendio e rifiutare le offerte arrivate da Juventus e Besiktas pur di restare nella capitale. Ora è pronto a cominciare un nuovo capitolo con la sua Roma e a convincere i Friedkin ad allungare il contratto annuale appena sottoscritto. L'altro dubbio di Gasp è in difesa dove si giocano una maglia Ndicka e Balerdi mentre a centrocampo sarà de Roon a sostituire Cristante.

APPENA ARRIVATO

nico paz 1

Kean, cresce l'ottimismo. Domani rientra anche Paz

Moise Kean spera. L'attaccante azzurro è rientrato in anticipo dalla Nazionale, saltando l'ultimo appuntamento con la Turchia, per un affaticamento muscolare ma in casa Como cresce la fiducia di averl...

rafa benitez

Benitez: «Fabregas o Gasperini. Chi vince è l'and-Chivu»

P rendete un allenatore spagnolo, non uno a caso. Cesc Fabregas, e poi prendete pure uno italiano, non certo dal mucchio però, Giampiero GasperinL Sistemateli uno di fronte all'altro, dinnanzi alle lo...

Gasperini

Gasp vs Gasp

Dopo tre giorni di riposo, i cancelli di Trigoria si sono riaperti ieri pomeriggio e la Roma ha cominciato così a preparare la sfida al Como, che domenica segnerà la ripresa del campionato. In riva al...

pietro-leonardi-chi-e-il-dirigente-sportivo-intervistato-stasera-a-presadiretta

Dal flop Coric all'affare Malen: il ritorno dell'uomo di Leonardi

Il "bidone" a peso d'oro, la causa, l'uscita di scena. E ora il ritorno a Trigoria dalla porta principale. Già, perché con la Roma di Gasperini non è tornata solo la Champions, ma anche l'agente e int...

NOTIZIE POPOLARI
foti getty

Foti, maxi squalifica in Eccellenza: quattro mesi per minacce all'arbitro

image00003

Cristante: "Spero di recuperare il prima possibile, ma è difficile. Vogliamo arrivare il più in alto possibile" (VIDEO)

roma venezia stadio olimpico

Stadio Olimpico verso il restyling, investimento da 150 milioni n vista di Euro 2032: oltre 70mila posti, lavori dal 2027 al 2030

Gasperini 1

Gasperini: "Il segreto della Roma è lavorare bene. Dybala? Ho pensato che un campione come lui doveva rimanere. Ma è stata una sua scelta"

Valverde

Real Madrid, Mourinho sorride: recupero lampo di Valverde. Anche Mbappé e Konaté ci saranno contro la Roma

22c83d7cf05f-gettyimages-2297218552

Manchester United-Roma: oggi parte la vendita dei biglietti. Tutte le info per l'acquisto

VAI AL CANALE
Foto
Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Loading