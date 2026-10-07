Pellegrini di nuovo disponibile, può essere titolare con il Como

LEGGO (F. BALZANI) - Tre uomini per una maglia. Quella che completerà l'attacco con Malen e Dybala in una sfida al Como che può confermare le ambizioni scudetto della Roma. Gasperini, infatti, ora può contare anche su Lorenzo Pellegrini pienamente ristabilito e che ha dato ottimi segnali anche ieri alla ripresa degli allenamenti. Anzi, in questo momento l'ex capitano è in vantaggio su Soulé e Rodrigo Mora. Il motivo? Innanzitutto è l'unico dei tre a non aver avuto impegni in nazionale. L'argentino, infatti, dopo la festa per l'addio di Messi tornerà solo a 48 ore dal match di Como mentre il portoghese tornerà a Roma oggi pomeriggio dopo gli impegni con l'under 21. Inoltre Pellegrini permetterebbe di dare una mano a un centrocampo orfano di Cristante. D'altronde gli impegni per vedere a turno i tre trequartisti in campo non mancheranno, visto che all'Olimpico in quattro giorni arriveranno il Real di Mourinho e il Genoa di De Rossi. Un ritorno quello di Lorenzo, oggi ospite al Premio Colalucci, atteso ormai dall'aprile scorso, prima dell'infortunio e di una lunga querelle per il nuovo contratto. Per due mesi, infatti, Pellegrini è stato un giocatore svincolato ma ha preferito rispettare la parola data a Gasperini, dimezzarsi lo stipendio e rifiutare le offerte arrivate da Juventus e Besiktas pur di restare nella capitale. Ora è pronto a cominciare un nuovo capitolo con la sua Roma e a convincere i Friedkin ad allungare il contratto annuale appena sottoscritto. L'altro dubbio di Gasp è in difesa dove si giocano una maglia Ndicka e Balerdi mentre a centrocampo sarà de Roon a sostituire Cristante.