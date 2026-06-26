Ora anche la Ligue 1 pressa il Marsiglia: assist per Greenwood

Chi di bilancio perisce, di bilancio ferisce. Il proverbio non era proprio così, ma mentre la Roma è impegnata a cercare plusvalenze entro fine mese, dalla Francia arriva un altro assist per Greenwood.

Dopo la Uefa, che ha sanzionato il Marsiglia minacciando anche l'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-28, anche la Ligue 1 ha chiesto all'OM di migliorare i conti al più presto. Nello specifico martedì la DN-CG (organo che controlla i conti delle società francesi) ha sospeso il giudizio sul Marsiglia, fissando tra un paio di settimane un'udienza con i vertici del club, chiamato nel frattempo a fornire ulteriori numeri all'inizio della prossima settimana. Insomma, è sempre questione di soldi scadenze, ma in questo caso i due fattori giocano a favore di D'Amico, che potrebbe sfruttare le problematiche del Marsiglia per regalare a Gasperini il primo innesto in attacco. Un giocatore forte, come Greenwood, ma a condizioni favorevoli. La prima richiesta dalla Francia era di 55 milioni, bonus compresi, ma a Trigoria sono convinti di poter chiudere a 40 milioni più bonus, forti dell'accordo raggiunto da tempo con il padre-agente e di un contatto avvenuto tra Gasp e l'ex Manchester United. In Francia circolano voci su interessi dall'Arabia Saudita, ma l'unico vero club concorrente è il Fenerbahce, comunque indietro rispetto alla Roma.

Tornando alle note dolenti, 1l 30 giugno è sempre più vicino e anche ieri di offerte formali per Soulé e Koné non ne sono arrivate. Il fine settimana porterà inevitabilmente aggiornamenti, con lo Stoccarda che sta valutando i margini di manovra per affondare il colpo sull'argentino, poco attratto dalle sirene arabe. La Roma parte da una valutazione di 35-40 milioni per Soulé, visto il peso residuo a bilancio (circa 18 milioni) e il 10% da riconoscere alla Juventus. Si attendono segnali anche dalle due sponde di Londra, Arsenal e Chelsea, per Koné, che vorrebbe andare in Premier League e ha messo in stand-by l'Atletico Madrid. D'Amico ha detto all'agente del francese però di fare presto, perché da luglio in poi le condizioni cambierebbero, riportando il club romanista in una situazione di maggior potere. [...]

(corsera)