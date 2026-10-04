Operazione Endrick: con Mou non gioca. Il Milan studia il blitz a gennaio

Il dossier Endrick è sulla scrivania di Gerry Cardinale da diverse settimane, ma non è... impolverato. Il numero uno di Red Bird e Amorim hanno ben presente che nel mercato di gennaio il brasiliano può essere una grande occasione per il Milan e quindi continuano a tenere monitorata la sua posizione. Il Diavolo ha già provato durante la finestra estiva a vestirlo di rossonero, ma, dopo aver ottenuto il via libera da parte del ragazzo al trasferimento a Milano, ha dovuto arrendersi di fronte al no di Mourinho, che non ha voluto privarsi del talento ex Palmeiras nonostante l'acquisto di Espi e la presenza in rosa di Mbappé, Vinicius, Diomande, Diaz più l'infortunato Rodrigo. [...]

Il nome di Endrick è nel mirino di diversi club europei. In Italia la principale concorrente è la Roma che ha già intessuto i primi contatti con l'entourage del calciatore, rappresentato da Roc Nation, e avrà l'occasione per parlare con il Real in occasione dell'incrocio di Champions in programma mercoledì 14 all'Olimpico. La scorsa estate lo aveva cercato anche l'Aston Villa, che però aveva avuto la stessa risposta data al Milan ovvero "non si muove".

Il Milan ha una partnership con Roc Nation dal 2020 ovvero da quando il club rossonero era di proprietà di EIliott, ma il rapporto è continuato con l'avvento di Cardinale che peraltro negli Stati Uniti opera nello stesso settore dello sport e dell'entertainment della compagnia del rapper Jay-Z. Ad agosto il rapporto tra il numero uno di Red Bird e Roc Nation è diventato ancora più forte grazie all'investimento come fatto insieme in Card Vault by Tor Brady. Card Vault punta a trasformare il mercato tradizionale di figurine, carte sportive e memorabilia in una piattaforma più ampia legata alla cultura sportiva e all'entertainment. Cardinale e Jay-Z sono convinti che con Tom Brady azionista di Card Vault lo sviluppo sarà importante. Il tutto grazie anche al lavoro di Mark Dowley, figura chiave del team commerciale di Cardinale e in passato coinvolto in affari con Nba, Premier League, Nfl, Jay-Z e LeBron James. Il network di rapporti extra calcio che Cardinale ha costruito in questi anni, dunque, può essere molto utile al Milan che sente di avere una posizione di vantaggio con Roc Nation e dunque con Endrick.

Lo scorso dicembre, quando Endrick è andato al Lione, il Real ha ottenuto appena un milione per il prestito, pur di non inserire nell'affare nessun tipo di clausola di riscatto a favore dei francesi. Scontato o quasi che anche il Milan non abbia la possibilità di acquistare il brasiliano che il Real nel dicembre 2022 ha pagato 35 milioni più altri 25 di bonus. Se i rossoneri lo vorranno lo potranno avere solo per sei mesi. Magari da inizio gennaio, anticipando l'operazione come hanno fatto i francesi dieci mesi fa. Quando sarà il momento giusto, Cardinale farà la sua mossa.

(Gasport)