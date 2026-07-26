Oggi test con il Cannes. Occhi su Malen-Dybala

È la prima amichevole fuori da Trigoria. E la Roma prova ad alzare i giri del motore. Dopo Primavera e Trastevere, i giallorossi di Gian Piero Gasperini oggi alle 17:30 affronteranno il Cannes in un test "in famiglia" visto che anche il club della Costa Azzurra (iscritto alla terza serie del campionato francese) è di proprietà della famiglia Friedkin. Possibile la presenza di Ryan, che è però tornato negli Usa nei giorni scorsi dopo il tentativo a vuoto per Crysencio Summerville. (...) Gasp, oggi, dovrà fare ancora a meno Pisilli e Vaz, ai box per problemi muscolari. Ma potrà contare sulla coppia Malen-Dybala che ha già mostrato un'ottima intesa nell'ultima amichevole a Trigoria. E sulla presenza di Ndicka in difesa a comporre il terzetto titolare con Hermoso e Mancini. A centrocampo, al fianco di Cristante, invece, spazio dì nuovo al giovane Bah visto che EI Aynaoui e Koné sono ancora in ferie post Mondiale. (...)

(gasport)