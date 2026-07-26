Oggi a Cannes il «derby» dei Friedkin. Dybala e Soulé nel tridente d’attacco

Aspettando novità dal mercato, la Roma prosegue la sua preparazione estiva. Fine settimana di lavoro per gli uomini di Gasperini (nella foto), che ieri sono stati impegnati a Trigoria con una doppia seduta e stamattina voleranno in Costa Azzurra. Lì, alle 17.30, l’amichevole contro il Cannes, club francese neopromosso in Ligue 3 e di proprietà dei Friedkin, allo stadio Pierre de Coubertin.(...) In attacco,il tridente Dybala, Malen e Soulé. La squadra tornerà nella Capitale in serata, poi altri giorni di lavoro a Trigoria prima di volare, nella giornata di venerdì, in Galles per il ritiro.

(corsera)