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Calciomercato Roma: dialoghi concreti tra gli agenti di Konè e lo United ma nessun contatto con i giallorossi. Gli inglesi riflettono

Mercato
di FedericoL
domenica, 26 luglio 2026 alle 8:58
kone francia
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Il Manchester United continua a seguire molto da vicino Manu Konè. Come riporta Fabrizio Romano, il club inglese ha avuto dialoghi concreti con gli agenti del giocatore , ma non si è ancora messo in contatto con la Roma. I Red Devils, infatti, non hanno ancora deciso su quale giocatore investire in mediana, sono ore di riflessione. 

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