News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

La Roma stringe per Castro

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 26 luglio 2026 alle 8:44
santiago castro 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
Un argentino in più per l'attacco della Roma. Castro può essere il primo colpo dell'estate giallorossa, nelle scorse ore D'Amico ha intensificato i contatti sia col giocatore (che ha dato l'ok) sia col Bologna. L'obiettivo, adesso, è abbassare di almeno una decina di milioni la prima richiesta da 40 e provare a chiudere entro la giornata di domani. Lavori in corso, ma i giallorossi fanno sul serio dopo aver definitivamente abbandonato la pista che porta a Tresoldi. (...) L'alternativa a Malen era una delle principali richieste di Gasperini che vorrebbe far partire sia Dovbyk che Vaz. Sul primo c'è l'interesse della Fiorentina in caso di cessione di Kean oltre che di Villarreal e Betis Siviglia, mentre eventuali trattative per il francese sono congelate causa infortunio (dovrà rimanere ai box almeno un'altra settimana).(...) Castro nella Capitale troverebbe l'amico Soulé. I due si conoscono da tanti anni, questa estate si sono allenati insieme in Argentina sul campo del Club Comunicaciones (squadra di terza divisione) e condividono lo stesso preparatore atletico (Guido Viggiano). Troverebbe anche Dybala, fresco di rinnovo e pronto ad abbracciare un altro connazionale. (...) Da una parte c'è l'idea Castro dall'altra c'è quella dell'esterno d'attacco. Sfumati Greenwood e Summerville, l'obiettivo numero uno rimane Nusa, ma l'operazione è tutt'altro che semplice.Rimane il preferito di Gasperini, ma la richiesta da 40 milioni di euro del Lipsia è considerata troppo alta. Inoltre, il club tedesco potrebbe perdere anche Diomande (direzione Real Madrid) e l'intenzione è quella di non lasciare andare entrambe le stelle.Difficile se non impossibile arrivare ad El Mala del Colonia, mentre in lista c'è sempre Sauer. Nelle scorse ore è stato nuovamente offerto Leao. Su di lui ci sono anche Fenerbahce e Galatasaray e al momento la Roma non ha avviato nessuna trattativa né col giocatore né col Milan. Con i rossoneri, invece, i ds ha parlato di Nkunku senza però trovare risposte positive. (..:)
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

trigoria lulli

Rondini in Primavera: da Lulli a Giammattei, pronti a farsi grandi con tappa a Cannes

lug 26, 9:18

IL ROMANISTA (S. CAROLINI) -  Mentre giovani come Arena mostrano le proprie qualità a Trigoria, c'è chi trova nella Primavera un campo di prova niente male. L'esempio perfetto sono Camara e Carlaccin...

Nusa

Ora sprint per Castro, Nusa in piedi

lug 26, 9:14

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Sabato e domenica sprint. La Roma corre per Santiago Castro. Diventato nelle ultime ore, come anticipato dal Romanista, il nome per l’attacco, visti i problemi che sono insor...

israel reyes

Reyes, un jolly da Roma

lug 26, 9:09

E se l'alter ego di Celik, cioè quel calciatore-jolly capace di adattarsi senza troppi problemi alla difesa a tre pur mantenendo intatte le sue doti da incursore di fascia, arrivasse dal nuovo mondo?...

NOTIZIE POPOLARI
santiago castro

LIVE - Calciomercato Roma: chiusura vicina per Castro. Il Bologna ha accettato l'offerta da 35 milioni. Contratto fino al 2031 e ingaggio da 2,2. Possibile coinvolgimento di Dovbyk

lug 25, 19:48
Leao-MilanLive-151122

Calciomercato Roma, piace anche Leao ma l'operazione è complicata: i giallorossi sono focalizzati su altri obiettivi. Da escludere El Mala

lug 25, 13:24
Castro

LIVE - Calciomercato Roma, ore decisive per Castro: i giallorossi vogliono chiudere oggi. Possibile inserimento di Dovbyk in prestito

lug 26, 7:52
rashford

Calciomercato Roma, lo United continua a monitorare Koné: gli inglesi offrono Rashford. Ma l'ingaggio spaventa

lug 25, 15:31
Tresoldi

Calciomercato Roma, dalla Germania: offerta ufficiale da 20 milioni per Tresoldi, il Brugge ne chiede 35

lug 25, 11:22
castro

Calciomercato Roma, nuovi contatti con il Bologna per Castro: nell'operazione può entrare Robinio Vaz

lug 25, 10:44
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Loading