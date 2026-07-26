La Roma stringe per Castro

Un argentino in più per l'attacco della Roma. Castro può essere il primo colpo dell'estate giallorossa, nelle scorse ore D'Amico ha intensificato i contatti sia col giocatore (che ha dato l'ok) sia col Bologna. L'obiettivo, adesso, è abbassare di almeno una decina di milioni la prima richiesta da 40 e provare a chiudere entro la giornata di domani. Lavori in corso, ma i giallorossi fanno sul serio dopo aver definitivamente abbandonato la pista che porta a Tresoldi. (...) L'alternativa a Malen era una delle principali richieste di Gasperini che vorrebbe far partire sia Dovbyk che Vaz. Sul primo c'è l'interesse della Fiorentina in caso di cessione di Kean oltre che di Villarreal e Betis Siviglia, mentre eventuali trattative per il francese sono congelate causa infortunio (dovrà rimanere ai box almeno un'altra settimana).(...) Castro nella Capitale troverebbe l'amico Soulé. I due si conoscono da tanti anni, questa estate si sono allenati insieme in Argentina sul campo del Club Comunicaciones (squadra di terza divisione) e condividono lo stesso preparatore atletico (Guido Viggiano). Troverebbe anche Dybala, fresco di rinnovo e pronto ad abbracciare un altro connazionale. (...) Da una parte c'è l'idea Castro dall'altra c'è quella dell'esterno d'attacco. Sfumati Greenwood e Summerville, l'obiettivo numero uno rimane Nusa, ma l'operazione è tutt'altro che semplice.Rimane il preferito di Gasperini, ma la richiesta da 40 milioni di euro del Lipsia è considerata troppo alta. Inoltre, il club tedesco potrebbe perdere anche Diomande (direzione Real Madrid) e l'intenzione è quella di non lasciare andare entrambe le stelle.Difficile se non impossibile arrivare ad El Mala del Colonia, mentre in lista c'è sempre Sauer. Nelle scorse ore è stato nuovamente offerto Leao. Su di lui ci sono anche Fenerbahce e Galatasaray e al momento la Roma non ha avviato nessuna trattativa né col giocatore né col Milan. Con i rossoneri, invece, i ds ha parlato di Nkunku senza però trovare risposte positive. (..:)

(Il Messaggero)