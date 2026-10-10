Oggi l'Empoli al Tre Fontane. Arena scalpita

Si riaprono oggi le porte delle Tre Fontane per la baby Roma, che poi affronterà mercoledì Il Real Madrid nella seconda giornata di Youth League. (...) Il primo avversario si chiama Empoli: si tratta di uno scontro ad alta quota perché anche I toscani sono secondi in classifica con 11 punti messi da parte in 5 giornate. L'appuntamento è a alle ore 15 in punto allo stadio dell' Eur (diretta tv su Sportitalla). (...) Non ci sarà In attacco Morucci, che è stato operato all'Inguine e dimesso nella giornata di Ieri. Lì davanti si scaldano Arena, Guaglianone e Falcetta , anche se non mancano altre soluzioni, vedi i nomi di Paratkia Maccaroni.

(corsport)