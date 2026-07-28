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Non solo Castro. Ora caccia all'esterno

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 28 luglio 2026 alle 8:29
castro
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IL TEMPO (L. PES) - La Roma non si ferma. Dopo Castro i giallorossi cercano un altro colpo entro la fine della settimana per regalare a Gasperini un altro rintorzo per la seconda parte di ritiro in Galles. E il target, ovviamente, resta quello: esterno d'attacco. Ma andiamo con ordine. Ieri mattina è arrivata la fumata bianca per Santiago Castro. L'attaccante arriva alla Roma a titolo definitivo per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita da riconoscere al Bologna. Intorno a mezzanotte l'argentino è arrivato alla Stazione Termini e stamattina svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto quinquennale da circa due milioni a stagione. Il tecnico piemontese può abbracciare il primo colpo dell'estate e un centravanti che giocherà sia insieme che in maniera alternativa a Malen per un reparto fondamentale nelle idee del tecnico.
Percorso inverso, invece, tocca a Dovbyk. Dopo l'iniziale apertura alla destinazione rossoblù, ieri è arrivata la fumata bianca anche per il prestito con diritto di riscatto (fissato sui 20 milioni) con gli emiliani che pagheranno l'intero ingaggio da oltre 3.5 milioni a stagione. L'ucraino è stato convinto da Tedesco a sposare il progetto felsineo, con i giallorossi che sperano in una sua rivalutazione dopo un'annata molto negativa. L'attaccante sarà oggi in città per visite mediche e firma sul contratto.
Attenzione massima, come detto, sull'esterno sinistro d'attacco di piede destro. D'Amico è al lavoro per portare un secondo rinforzo entro venerdì, giorno della partenza della squadra per il Regno Unito. Tra i profili più apprezzati a Trigoria c'è sempre quello di Nusa, ma la distanza col Lipsia, che ha venduto anche Diomande al Real Madrid per più di 100 milioni, resta ampia e l'affare è tutt'altro che semplice. Per questo già da giorni il ds è andato su alternative al momento top secret, con i sondaggi a vuoto anche per Elzazzouli e Schade che hanno costi fuori mercato. Non presa in considerazione neanche la pista Lang, proposto da alcuni intermediari.
Poi ci sono le uscite. Trattativa aperta per Kumbulla al Rayo Vallecano e anche Salah-Eddine sembra più vicino all'uscita. Si attende in questi giorni anche un'offerta importante per Koné, probabilmente dalla Premier League con il Manchester United in prima fila e Chelsea e Arsenal più defilate. Discorso diverso e più complesso per Angelino. Lo spagnolo è reduce da una stagione praticamente non giocata a causa di problemi fisici che ne hanno compromesso la forma fisica. Anche in queste prime due settimane di ritiro il laterale è sembrato indietro dal punto di vista atletico. Motivo per il quale Gasperini e lo staff tecnico non hanno cambiato idea rispetto all'idea iniziale.
Ovvero quella di cercare una sistemazione alternativa per l'ex Lipsia. La Liga potrebbe essere una meta plausibile visto che qualche settimana fa si era interessato il Betis, ma ogni pista è aperta in questo momento. In quel ruolo, peraltro, la Roma cerca almeno un giocatore, forse anche due con le uscite di Salah-Eddine e Angelino e la mancata conferma di Celik. Un titolare e un'alternativa, in lista c'è il nome di Fresneda, terzino destro dello Sporting Lisbona.

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