Non c'è tempo da perdere: la Roma domina e spreca, Gasp la vuole grande

le aspettative del tecnico restano sempre piuttosto alte, soprattutto quest’anno in cui nessun obiettivo può essere precluso. È un gioco psicologico abbastanza comune (...) nello spogliatoio: motivare un gruppo oltre i propri limiti. Parlare di scudetto (...) non è proibito. Ecco perché ieri (...) Gasp ha ricordato ai suoi uomini che la rabbia che provano deve diventare una molla per ripartire di slancio. Non li ha ringraziati per la prestazione del primo tempo, stavolta ha preferito condannare l’atteggiamento sbagliato del secondo. Crogiolarsi nel bello arrecherebbe soltanto danni a questa squadra. L’orgoglio era comunque tanto e la delusione non lo ha sovrastato. Eppure Gasperini ha provato a nascondere la soddisfazione che in cuor suo provava (...) dietro la maschera dell’esigenza. I calciatori lo sanno:, soprattutto quest’anno in cui nessun obiettivo può essere precluso. È un gioco psicologico abbastanza comune (...) nello spogliatoio:. Parlare di scudetto (...) non è proibito. Ecco perché ieri (...) Gasp ha ricordato ai suoi uomini che. Non li ha ringraziati per la prestazione del primo tempo, stavolta ha preferito condannare l’atteggiamento sbagliato del secondo. Crogiolarsi nel bello arrecherebbe soltanto danni a questa squadra.

In ogni caso, su due aspetti Gasperini dovrà lavorare: la tenuta fisica della squadra nell’arco dei novanta minuti e l’approccio spesso deficitario alle seconde frazioni. Quello che è accaduto all’Old Trafford non è più ormai un caso isolato. La Roma aveva zoppicato anche (...) con Lecce e Torino, contro l’Atalanta, a Istanbul contro il Fenerbahçe, e ancora con l’Inter (...) facendosi rimontare da 2-0 a 2-2. Anche a Como, col Real Madrid, il Cagliari, l’Udinese e infine lo United, la tendenza di una squadra che parte forte e poi implode sulla distanza è stata confermata. “ Dobbiamo imparare che le partite durano 90 minuti ”, il rimprovero di Gasp.

Diversi dati confermano la differenza di rendimento tra un tempo e l’altro. Nei primi tempi la Roma ha tirato 130 volte contro le 110 conclusioni dei secondi, passando da un xG di 16,73 a uno di 12,41. La squadra perde efficacia, recupera meno palloni ed entra meno nell’area avversaria. Il dato sui gol subiti è emblematico: tra campionato e Champions sono 18 le reti incassate, ben quindici dal 46’ in avanti. Qualcosa dopo il tè caldo si sta inceppando. Ma questo (...) lascia intendere che esiste un ampio margine di miglioramento in questa squadra. Averlo già intuito è parte della soluzione.

(Gasport )