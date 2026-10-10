Nel segno di Messi

Il talento di Emanuele Lulli non è passato inosservato in Inghilterra. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, Liverpool, Arsenal e Chelsea hanno acceso i riflettori sul giovane difensore della Roma, fi...
Henrikh Mkhitaryan si è raccontato n un'intervista ad Armenian Public Television. L'ex centrocampista giallorosso, oggi all'Inter, ha descritto la capitale come una città più caotica ed emotiva, mentr...
Lorenzo Pellegrini e la Roma Autistic Football Club hanno fatto visita alla Casa di Reclusione di Rebibbia in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Come comunicato dal club gialloros...
Tiene in apprensione la Roma la situazione di Mile Svilar in vista della sfida contro il Como. Il portiere giallorosso ha accusato un problema a un dito e la sua presenza nella prossima partita di cam...
Loading