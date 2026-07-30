Nel futuro con Galantic, il super manager che mancava

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il diesel ha preso velocità. Nel giro di ventiquattrore il mercato della Roma ha subito un'accelerata importante o, per meglio dire, le tante piste sotterranee sono venute a galla. Dopo l'operazione C...
IL RESTO DEL CARLINO - Castro alla Roma per 40 milioni e in direzione opposta Dovbyk che con la formula prestito. «È una di quelle operazioni che rafforzano la regola che ha sempre ispirato il mio agi...
È partito Castro, Lucumi è conteso da Juventus e Como e sarà quasi certamente il secondo sacrificio dell'estate, ma non è finita qui. Si muove il mercato attorno a Lewis Ferguson e il Bologna e il gio...
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