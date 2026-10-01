Ndicka torna leader in nazionale. A Como titolare al posto di Balerdi?

Jeremy Menez, ex giocatore di Roma, Milan e PSG tra le altre, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Tra i vari temi affrontati c'è anche quello legato alla sua esperienza in giallorosso....
Ci vuole provare, sebbene sa che sarebbe un'impresa storica. Ma forse è anche per questo che il discorso lo stuzzica eccome, anche se poi nelle dichiarazioni ufficiali Donyell Malen non ha mai veramen...
In estate Endrick è stato vicinissimo alla Roma, ma Mourinho ha fermato tutto. La notizia arriva direttamente dalla Spagna: la stellina brasiliana aveva avuto molte proposte per lasciare Madrid, in pa...
Parole al miele da parte di Evan Ndicka su questi giorni di sosta per le nazionali. Il difensore della Roma è stato protagonista con la sua Costa d'Avorio e su Instagram ha pubblicato un post: "Giorni...
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