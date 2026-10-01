Ndicka torna leader in nazionale. A Como titolare al posto di Balerdi?

L'infortunio nel derby e un Mondiale passato tutto in panchina. Poi il buon inizio di stagione con la Roma, che non è bastato a far passare inosservata la crescita di Balerdi, promosso titolare da Gasperini contro l'Inter. Ora però Ndicka è tornato a ruggire per mettere in difficoltà il tecnico e ribadire il suo ruolo centrale nella difesa che lo scorso anno fu la seconda meno battuta d'Italia. Evan, intanto, è tornato al centro di quello ivoriano. [...] Nella prima gara Ndicka ha toccato il pallone 99 volte con una precisione del 91% nei passaggi, non facendo mancare interventi difensivi (4 chiusure, 1 intercetto, 1 tiro respinto e 7 recuperi). [...] Basterà per controsorpassare Balerdi, che tornerà dall'Argentina a sole 48 ore dalla sfida col Como?

(Gasport)