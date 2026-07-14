Nastri di partenza. Oggi gli annunci

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La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 14 luglio 2026 alle 8:02
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IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - La stagione della Roma è ufficialmente cominciata con il raduno della prima squadra avvenuto nella giornata di ieri. Anche nella Primavera, ma più in generale all'interno del settore giovanile, i lavori in vista della prossima stagione sono già cominciati con alcuni cambiamenti importanti in vista. Fronte Under 20 il più importante riguarda l'avvicendamento in panchina; Federico Guidi, dopo essere tornato come tecnico nella passata stagione, ha nuovamente salutato il club lasciando spazio alla meritata promozione di Scala, che guiderà i baby giallorossi nella prossima stagione.
Anche a livello dirigenziale c'è stato un cambiamento importante con l'addio di Alberto De Rossi come responsabile del settore giovanile, ruolo nel quale è invece subentrato Margiotta.
Nella giornata di oggi sono attese le ufficialità e le convocazioni per il ritiro con tutte quante le informazioni necessarie riguardo ai lavori estivi. A livello di rosa a disposizione, Scala avrà un nucleo di giocatori molto giovani con cui lavorare per cercare di riportare la Roma ai massimi livelli del campionato di Primavera 1. Nella stagione appena trascorsa, l'unico esordio in prima squadra è stato quello di Arena in occasione di Roma-Torino di Copa Italia, bagnato addirittura dal giovanissimo centravanti con un gol. Anche su questo si lavorerà molto, nel tentativo di regalare a Gasperini magari qualche giocatore utile alla causa. [...]

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