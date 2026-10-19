Mora, Lulli e gli Under: la Roma è già nel futuro

conferme e certezze, però intanto la Roma, una ce l'ha già: proprio mentre sta pensando di poter allestire il prossimo anno la squadra B, a Trigoria hanno già una rosa di grande prospettiva (...) Tanta roba, nel senso che poi quando i risultati arrivano schierando i giovani, allora il futuro rischia di diventare ancora più roseo. Certo, servono, però intanto la, una ce l'ha già: proprio mentre sta pensando di poter allestire il prossimo anno la squadra B, a Trigoria hanno già una rosa di grande prospettiva (...)

Contro il Genoa tra infortuni e scelte tecniche Gasperini alla fine ha mandato in campo la Roma più giovane degli ultimi cinque anni con un'età media di 24 anni e 362 giorni, di soli 3 giorni più anziana della squadra schierata contro il Crotone il 9 maggio del 2021 (...)

Castro, Mora, Lulli, Rensch, Koulierakis, Pisilli e Soulé. Giocatori che rappresentano il presente ma anche il futuro (...) Dal via gli Under 23 sono stati addirittura sette:. Giocatori che rappresentano il presente ma anche il futuro (...)

Chiaro che ad incidere molto siano stati i talenti del 2007: Mora e Lulli. Quest'ultimo, tra l'altro, con il gol di sabato sera è diventato il secondo giocatore più giovane ad essere andato a segno in questa stagione. Di più nell'era del nuovo millennio sono andati a segno con la maglia della Roma solo due giocatori italiani più giovani di Lulli: Alessio Romagnoli e Stafano Okaka.

(Gasport)