News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Manu l'eroe: no al mercato e doppietta ai campioni

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 20 settembre 2026 alle 8:24
Kone
Aggiungi come fonte preferita su Google
Inutile immaginarlo altrove. A Londra, Manchester, in Arabia o a Madrid. Le voci di mercato non sono più in calendario. Appartengono al passato. Le case di Manu Koné sono solo due: l'Olimpico e il Colasseo. E il francese, sempre più centrale nei progetti della Roma, vuole abitarci a lungo e, se possibile, organizzarci dentro nuove feste. Come quelle esaltanti di ieri sera: due gol nel primo tempo contro l'Inter, come erano stati capaci di fare in passato solo Totti (2013), Balbo (1995), Graziani (1986) e Pruzzo (1980). Perché la prima doppietta in carriera è un'impresa da ricordare e firmarla al cospetto proprio dei nerazzurri, che sul me-diano avevano messo gli occhi fin dall'estate del 2025, non fa che accentuare il valore della prodezza. (...) E proprio verso il popolo giallorosso in tribuna Koné ha rivolto ieri il suo sguardo acceso dopo il primo e il secondo gol. Forse non è un caso che il centrocampista abbia realizzato cinque dei suoi sei gol totali in giallorosso proprio all' Olimpico, davanti alla sua gente, che ogni volta lo accoglie con ovazioni e lo accompagna con un tifo incessante durante le sue ripartenze prepotenti o quando imbecca i compagni con passaggi precisi (e ieri ne ha forniti ben 34). Un legame forte che si rinnova ogni volta che il francese scende in campo. Ed ecco spiegato anche il motivo per cui proprio tutte le voci che lo hanno riguardato fi-no all'ultimo giorno di mercato (Chelsea..,) avevano creato malumore e ansia tra i tifosi, preoccupati dalla prospettiva di una ripresa del campionato dopo le prime due giornate senza il loro gladiatore. E invece il muro alzato da Gasp per il centrocampista ha escluso clamorosi colpi di scena. (...) Ieri il centrocampista si è preso la copertina con due gol, ma l'allenatore può portarlo col suo gioco in doppia cifra tra campionato, Champions e Coppa Italia facendone un centrocampista totale: così, sotto il cielo di Trigoria e non altrove, sta nascendo il Koné del futuro.
(gasport)

APPENA ARRIVATO

IMG_6273

I VOTI DEGLI ALTRI - Konè "partita totale" - Mancini "fuori fase"

set 20, 8:57

La Roma pareggia nel big match dellOlimpico contro l'Inter. Si prende la scena Manu Konè: "Una partita totale. Quella di un giocatore ormai tra i migliori in Europa nel suo ruolo. E se comincia a trov...

Gasperini

Roma, Koné non basta ma Gasp è soddisfatto: "Giocato alla pari”

set 20, 8:54

Per due estati l'Inter ha pensato a Manu Koné. A lui sono bastati quarantacinque minuti per ricordarle perché. La Roma pareggia 2-2 all'Olimpico, resta a braccetto con i nerazzurri in testa alla class...

IMG_6273

Il salvagente di Lautaro dopo la tempesta di Koné: doppiette da scudetto

set 20, 8:50

La fune per la cima del campionato l’hanno strattonata quelli che, negli ultimi giorni del mercato estivo, il campionato potevano salutarlo. Due volte Manu Koné, due volte Lautaro Martinez. Uno corteg...

Soulé

Il vizietto dell’Inter: dall’abisso alla rimonta. Roma, il pari è amaro

set 20, 8:46

Era tutto pronto per trasformare l’Olimpico nelle quinte del Riccardo II: il re deposto, un nuovo sovrano pronto a prendersi scettro e corona. Ma ogni opera merita un finale a sorpresa. Il primo bracc...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

Roma-Inter, GASPERINI: "Entrambe potevano vincere. Questa partita ci dà soddisfazione ma abbiamo preso un gol in maniera superficiale. Dopo la sosta inizia un altro tipo di campionato"

set 19, 19:57
Molina

ROMA-INTER 2-2: doppiette di Koné e Lautaro, il big match finisce in pareggio (FOTO E VIDEO)

set 19, 15:51
Kone gol

ROMA-INTER: le pagelle. KONÉ 8 “Bambolina voodoo" - BALERDI 7 “Garra argentina”

set 19, 20:02
marcus thuram

Roma-Inter, Thuram: "La Roma è una delle squadre più forti, dovevamo reagire e l'abbiamo fatto"

set 19, 20:49
christian chivu

Roma-Inter, Chivu: "Grande partita nel secondo tempo, abbiamo affrontato una grande squadra"

set 19, 20:44
big morrow

Roma, Jason Morrow lascia il ruolo di CFO: l'ad Galantic prenderà il suo posto

set 19, 15:30
VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Loading