News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Malen e Wesley recuperati. Pellegrini ritorno da titolare

La penna degli Altri
di FedericoL
wesley
Aggiungi come fonte preferita su Google
La sosta è finita. E tra oggi e domani il tecnico Gian Piero Gasperini riavrà tutti i reduci delle nazionali a Trigoria per preparare la sfida contro il Coma di Cesc Fabregas. Nel frattempo, il tecnico sorride per il recupero di Malen e Wesley che ieri hanno svolto parte della seduta in gruppo e saranno quindi regolarmente in campo domenica al Sinigaglia. (...) Completato, infine, il recupero di Lorenzo Pellegrini che diventa a questo punto il favorito per una maglia in attacco al fianco di Dybala e Malen, mentre a centrocampo sarà quasi sicuramente de Roon a sostituire Cristante. 
(gasport)

APPENA ARRIVATO

rafa benitez

Benitez: «Fabregas o Gasperini. Chi vince è l'and-Chivu»

P rendete un allenatore spagnolo, non uno a caso. Cesc Fabregas, e poi prendete pure uno italiano, non certo dal mucchio però, Giampiero GasperinL Sistemateli uno di fronte all'altro, dinnanzi alle lo...

Gasperini

Gasp vs Gasp

Dopo tre giorni di riposo, i cancelli di Trigoria si sono riaperti ieri pomeriggio e la Roma ha cominciato così a preparare la sfida al Como, che domenica segnerà la ripresa del campionato. In riva al...

pietro-leonardi-chi-e-il-dirigente-sportivo-intervistato-stasera-a-presadiretta

Dal flop Coric all'affare Malen: il ritorno dell'uomo di Leonardi

Il "bidone" a peso d'oro, la causa, l'uscita di scena. E ora il ritorno a Trigoria dalla porta principale. Già, perché con la Roma di Gasperini non è tornata solo la Champions, ma anche l'agente e int...

image00003

Cristante è pessimista: «Torno col Real? Dura»

 Bryan Cristante a Como non ci sarà, un unicum per Gasperini che da quando è arrivato non ha mai rinunciato a lui per infortunio. Il centrocampista - ai box per un problema al ginocchio - ha parlato d...

NOTIZIE POPOLARI
foti getty

Foti, maxi squalifica in Eccellenza: quattro mesi per minacce all'arbitro

image00003

Cristante: "Spero di recuperare il prima possibile, ma è difficile. Vogliamo arrivare il più in alto possibile" (VIDEO)

roma venezia stadio olimpico

Stadio Olimpico verso il restyling, investimento da 150 milioni n vista di Euro 2032: oltre 70mila posti, lavori dal 2027 al 2030

Gasperini 1

Gasperini: "Il segreto della Roma è lavorare bene. Dybala? Ho pensato che un campione come lui doveva rimanere. Ma è stata una sua scelta"

Valverde

Real Madrid, Mourinho sorride: recupero lampo di Valverde. Anche Mbappé e Konaté ci saranno contro la Roma

22c83d7cf05f-gettyimages-2297218552

Manchester United-Roma: oggi parte la vendita dei biglietti. Tutte le info per l'acquisto

VAI AL CANALE
Foto
Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Loading