Malen e Wesley recuperati. Pellegrini ritorno da titolare

La sosta è finita. E tra oggi e domani il tecnico Gian Piero Gasperini riavrà tutti i reduci delle nazionali a Trigoria per preparare la sfida contro il Coma di Cesc Fabregas. Nel frattempo, il tecnico sorride per il recupero di Malen e Wesley che ieri hanno svolto parte della seduta in gruppo e saranno quindi regolarmente in campo domenica al Sinigaglia. (...) Completato, infine, il recupero di Lorenzo Pellegrini che diventa a questo punto il favorito per una maglia in attacco al fianco di Dybala e Malen, mentre a centrocampo sarà quasi sicuramente de Roon a sostituire Cristante.

(gasport)