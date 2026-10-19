Malen e Castro insieme dal via? Il tecnico ci pensa

Castro e Malen insieme in campo è stato lo stesso E se alla fine dovesse succedere già domani sera? Difficile prevederlo, ma anche impossibile da escludere. Anzi, da sabato sera qualche speranza in più c'è. Anche perché a confermare l'ipotesi di poter vedereinsieme in campo è stato lo stesso Gasperini alla fine della partita col Genoa (...)

Evidente che i due siano alternativi l'uno all'altro, come del resto è successo fino ad oggi. Gasperini in questo avvio ha scelto o uno o l'altro (...)

Domani però ci sarà la prima controprova, considerando che Dybala sarà ancora out per infortunio e che anche contro il Genoa, Mora, non si è preso la scena. Ed allora perché non pensare di azzardare il doppio centravanti.

(Gasport)