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Malagò vuole l'en plein: ha 11 voti ma punta a 14

La penna degli Altri
di FedericoL
giovanni-malago
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Alla fine è stato Dan Friedkin, il presidente della Roma, a convincere il connazionale Kyle Krause ad aggiungersi alla lista dei dieci club già a favore di Giovanni Malagò. Così anche il Parma è salito a bordo, in compagnia dei capitolini, oltre a Napoli, Torino, Bologna, Lecce, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese e Genoa. Peraltro i liguri avevano prima dato il voto ad Adriano Galliani, poi hanno inviato una revoca con diffida in Figc per passare nel partito dell'attuale commissario. Il particolare non è di secondaria importanza per sottolineare il clima che sta arroventando la lotta alla presidenza della federcalcio. Di certo l'ex numero uno del Coni non si accontenta di avere la semplice maggioranza e, per irrobustire la propria candidatura, sta lavorando per aggiungere le altre indecise: Sassuolo, Lazio e Juve. Una Lega di A spaccata è una cattiva notizia per più motivi. Non funge da traino per le altre componenti e si prepara nella peggior situazione alla prossima partita, ovvero quella legata all'ingresso dei fondi nella vendita dei diritti tv esteri. (...)
(corsera)
Malagò

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