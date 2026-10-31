Malagò vuole l'en plein: ha 11 voti ma punta a 14

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La Roma guarda già al mercato di gennaio. Il ds Tony D'Amico è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini non solo nel reparto offensivo. Possibile, infatti, un acquisto a...
Durante la presentazione di "Un tranquillo funerale di famiglia" al Multisala Lux di Roma, Claudia Pandolfi si è resa protagonista di un siparietto che ha strappato applausi al pubblico. Nel corso del...
Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il futuro di Endrick al Real Madrid è al centro di forti incertezze a causa dello scarso minutaggio concesso da Jose Mourinho. L'attaccante brasiliano e il suo en...
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