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Lulli in un mese ha convinto Gasperini. Il club punta a blindarlo con il rinnovo

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
lunedì, 28 settembre 2026 alle 7:22
Lulli
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Ci ha messo poche settimane per convincere Gasperini, ma per Lulli è già tempo di pensare al futuro. Un inizio da urlo, forse anche inaspettato per il ragazzo di Palestrina che in estate è stato a un passo dall’Avellino prima del veto del tecnico. La Roma aveva già perso Romano e lasciar partire un altro prodotto del settore giovanile sarebbe stato controproducente. Quattro gare su cinque da titolare in campionato, l’unica panchina nel big match contro l’Inter oltre a quella in Champions League col Fenerbahce. […]
Ora c’è da sistemare il contratto in scadenza a giugno 2027. Due anni fa aveva firmato il primo da professionista quando era ancora un ragazzino di prospettiva, adesso è già un punto fermo della Roma e il club non vuole lasciarselo scappare. Appuntamenti in programma, però, ancora non ce ne sono. Il tempo a disposizione non manca sia chiaro e la volontà delle parti è quella di proseguire insieme. […]
L’agenzia che cura gli interessi di Lulli è la stessa di Pellegrini e non sarà un problema mettersi a tavolino. Anche Lorenzo è in scadenza così come Dybala ma per loro due le valutazioni verranno fatte prossimamente, probabilmente verso fine stagione. Nella stessa situazione ci sono Gollini (ieri presente al PalaEur per la prima della Maxima) e soprattutto Hermoso. Nel precedente contratto era stata inserita una clausola per il rinnovo automatico che in quello attuale non c’è. Servirà mettersi di nuovo a trattare, ma per i primi dialoghi anche in questo caso è presto.
(messaggero)

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