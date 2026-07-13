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L'ora della Roma

La penna degli Altri
di FedericoL
lunedì, 13 luglio 2026 alle 7:47
trigoria gasperini
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Esattamente 50 gorni dopo Verona la Roma si raduna a Trigoria. (...) Non ci saranno Tsimikas, Ferguson e Zaragoza. Non ci saranno neanche Celik, Ndicka, Malen, Salah-Eddine ed El Aynaoui che avranno a disposizione qualche giorno in più di vacanza causa Mondiale. Il turco sarà il primo a tornare (entro domenica) poi pian piano gli altri. Assente, ovviamente, Koné che è ancora in corsa per vincere la Coppa del Mondo, domani la semifinale contro la Spagna di Yamal. Gasperini aggregherà qualche ragazzo della Primavera, ma il gruppo almeno per i primi giorni sarà ridotto all'osso. Togliendo i portieri e i giovani, saranno solamente 14 i giocatori di movimento a disposizione fin da subito. Si aggiunge Dybala che firmerà il rinnovo per un altro anno ed è pronto per iniziare la sua quinta stagione nella Capitale. L'annuncio, però, arriverà solamente oggi per questo la lista dei convocati non è stata pubblicata ieri sera. Assente Pellegrini che ancora non ha prolungato il contratto, nei prossimi giorni ci saranno altri contatti tra le parti per arrivare alla fumata bianca. (...) Gasperini, arrivato ieri mattina, sarà tra i primi a varcare i cancelli del centro sportivo. I giocatori entro le 12 dovranno presentarsi a Trigoria. Prima i controlli al Campus per le solite visite mediche poi la prima sgambata nel pomeriggio. Da domani si comincerà a fare sul serio: doppie sedute e i test con delle squadre locali (Primavera, Sorianese e Trastevere). (...) Diversi i giocatori col futuro in bilico che proveranno a sfruttare queste settimane per far cambiare idea a Gasperini. L'anno scorso ci era riuscito Hermoso, ci proverà Kumbulla, rientrato dall'anno in prestito al Maiorca e proverà a convincere il tecnico. In caso contrario il compito di D'Amico sarà quello di cederlo a titolo definitivo, il contratto è in scadenza nel 2027 e non può partire di nuovo a titolo temporaneo. Sotto la lente d'ingrandimento -Dovbyk e Vaz. (...) Parte oggi il secondo capitolo dell'era Gasperini, sicuramente più scintillante grazie alla Champions conquistata ma ancora a secco di volti nuovi.
(Il Messaggero)

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