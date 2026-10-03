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L'idea di Gasp: Lorenzo titolare per 60 minuti

La penna degli Altri
di MV
Pellegrini
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«La vera felicità è essere in pace con le persone che hai attorno». È la frase che ha scritto sui social e che racconta meglio di ogni altra il nuovo Pellegrini. [...] La scorsa stagione aveva chiuso con sette gol e quattro assist, ritrovando rendimento e continuità. [...] Lorenzo ha continuato a vivere lo spogliatoio, alimentando quella leadership che sempre lo aveva contraddistinto e che oggi appare più solida e naturale. A Trigoria resta il capitano, anche senza la fascia. Gasp ha scelto di affidarla a chi ha più presenze con la maglia giallorossa, ma Pellegrini non ha mai smesso di essere il simbolo dello spogliatoio. Lo dimostra anche il rinnovo ufficializzato l'8 agosto, dopo tanta attesa e rifiutando diverse offerte in Italia e all'estero, fortemente voluto da tutti dentro la Roma, dal tecnico ai compagni, senatori e non. Una conferma della fiducia riposta in Lorenzo e del suo peso all'interno del gruppo. Adesso, finalmente, è arrivato il momento di tornare: 184 giorni dopo l'ultima partita, giocata il 10 aprile, Pellegrini può rivedere il campo contro il Como. Tre settimane di lavoro senza sosta a Trigoria, oltre alle due precedenti, gli hanno permesso di recuperare completamente. [...]
Anche una maglia da titolare al Sinigaglia non è da escludere. Pellegrini può garantire qualità sulla trequarti nel 3-4-1-2, attaccando e servendo Dybala e Malen, ma anche abbassandosi per creare densità e alimentare quel pressing alto che Gasp vuole utilizzare per spezzare il primo possesso del Como. Al momento ha un'autonomia di circa un'ora: può partire dall'inizio e poi lasciare spazio nella ripresa a chi avrà più energie. C'è anche un piccolo vantaggio nella preparazione: mentre Soulé e Mora sono stati impegnati con le rispettive nazionali, Lorenzo ha lavorato a Trigoria ritrovando la condizione. [...] Il capitano è pronto a riprendersi il campo.
(Corsport) 

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