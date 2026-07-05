Le critiche di Koeman, il flop mondiale: Malen, voglia di Roma

Succede. L'estate di Donyell Malen si è trasformata in un paradosso perfetto: idolo indiscusso all'ombra del Colosseo, nota stonata nella spedizione al Mondiale della sua Olanda, eliminata ai sedicesimi. [...] Al Mondiale Malen era partito con grandi aspettative, sospinto proprio dall'exploit in giallorosso e da numeri da fenomeno: 14 gol e 2 assist in Serie A in 18 gare da gennaio, vice capocannoniere del campionato, più una rete in Europa League in due partite. Ma nella fase a gironi della rassegna iridata, dopo la gara al debutto giocata per 70' da centravanti - il suo ruolo congeniale, appunto -, il ct Ronald Koeman lo ha sostituito con Depay. [...] L'ultima apparizione contro la Tunisia già eliminata è scivolata via con le stesse modalità. Esterno destro in avvio (dopo un confronto acceso in allenamento con lo stesso Koeman), sostituzione con Summerville dopo 72', bocciatura definitiva e panchina in seguito contro il Marocco ai sedicesimi. [...] Ma per l'attaccante di origini surinamesi il sole è ora di nuovo dietro l'angolo. E quella luce che Malen attende sa irradiarla come pochi il "suo" Gasperini, che ripartirà più che mai dalla punta al centro dell'attacco e della Roma. Non a caso, il tecnico sta spingendo in questi giorni per formare un nuovo pacchetto avanzato di altissima qualità che ruoti attorno al numero 14 giallorosso: Dybala ci sarà, e il tecnico spera di aggiungere in fretta sulla trequarti pure Greenwood (a destra) e un esterno a piede invertito a sinistra. [...] Nell'ultimo scorcio di stagione i suoi gol da bomber vero sono stati pesantissimi: uomo decisivo per la Champions con la doppietta a Parma e e il gol che ha sbloccato l'ultima partita rognosa di Verona. Da lì "Don" vuole ripartire a Trigoria (dove lo aspettano intorno al 20 luglio). [...]

(Gasport)