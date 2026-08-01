News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

La Roma scopre Castro. Il "Torito" studia Malen

La penna degli Altri
di MV
sabato, 01 agosto 2026 alle 7:50
Castro
Aggiungi come fonte preferita su Google
La curiosità è tutta per lui, per il Torito Castro. Alle 15 locali (le 16 in Italia, diretta Dazn) la Roma - sbarcata nel tardo pomeriggio di ieri al centro sportivo di Helton - è subito in campo. E si fa già sul serio: avversario il Cardiff, neo promosso in Championship inglese. [...] Si gioca nello stadio che oltre ad essere la casa dei Bluebirds (alle prese con l'ultima amichevole prima dell'inizio della nuova stagione e quindi inevitabilmente avanti nella preparazione rispetto a Dybala e compagni), ospita ormai abitualmente sia la nazionale gallese di calcio che di rugby. I giallorossi nella loro storia hanno incrociato il Cardiff soltanto una volta, a Roma, allo stadio Flaminio nel 1964: anche in quel caso si trattava di un'amichevole vinta 4-1 con tripletta di De Sisti. Altri tempi, altra Roma. Quella attuale è tutta da scoprire. Un po' in ritardo sulla tabella di marcia del mercato (all'appello mancano almeno due esterni offensivi e altrettanti a metà campo, al netto dell'eventuale cessione di Koné) ma con le idee chiare su come rinforzare la rosa. Inevitabilmente oggi gli occhi saranno puntati su Castro. [...] C'è però voglia di capire come ha intenzione di utilizzarlo Gasperini, se come semplice vice-Malen o in coppia con l'olandese. Probabile che oggi i due possano giocare un tempo a testa ma è inevitabile che vederli insieme, magari con Dybala in versione trequartista, intriga e non poco, soprattutto quando si andranno ad incontrare squadre che difendono con la linea a quattro. [...] Ma nella sua storia, il tecnico ha già dimostrato che davanti non si preclude nulla. In nerazzurro non poche volte ha schierato Muriel accanto a Zapata con Gomez trequartista, Petagna con Gomez davanti a Kurtic, ancora Gomez ispiratore di Zapata e Ilicic. [...] Ad oggi il reparto offensivo risulta ancora da completare. E non solo perché i ruoli coperti sono soltanto quelli del centravanti ma è inevitabile che la situazione di Soulé vada monitorata. Matias, senza girarci troppo intorno, è sul mercato. Questo non vuol dire che qualora dovesse restare non rientrerebbe nel progetto tecnico di Gasperini. Che però, e anche questo è un po' il segreto di Pulcinella, vorrebbe nel ruolo un calciatore diverso, più incline a puntare la porta e saltare l'uomo rispetto all'argentino (Endrick). [...]
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

stadio-pietralata-dallalto

UEFA EURO 2032: acquisita la documentazione da parte di 13 città con 16 stadi, si avvia l’analisi tecnica

ago 01, 10:23

È andato fino in fondo l'iter per la presentazione dei documenti da parte delle sedi interessate a ospitare UEFA EURO 2032. Ben 13 città, tra cui Roma, per un totale di 16 stadi, hanno presentato la l...

news della giornata gasperini pellegrini 1250x833 1

Rinnovo Pellegrini: colloquio Gasp-Ryan Friedkin, il tecnico si augura di avere presto il 7 a disposizione

ago 01, 10:07

Gasperini si augura di riavere presto Lorenzo Pellegrini a disposizione. Come si legge su Il Messaggero di oggi, infatti, la resistenza dei Friedkin al rinnovo del numero 7 (inizialmente avevano propo...

WhatsApp Image 2026-07-31 at 21.45.23

Ritiro Roma: sgambata alle 10:30, alle 13:10 la partenza per lo stadio. Domani allenamento aperto

ago 01, 9:58

Il ritiro della Roma è pronto a entrare nel vivo. Alle 10:30 di questa mattina i giallorossi saranno in campo per una sgambata, si tratterà di un allenamento chiuso, poi alle 13:10 la partenza per lo...

NOTIZIE POPOLARI
koulierakis

Calciomercato Roma, è fatta per Koulierakis: operazione da 18 milioni complessivi. Domani atterrerà alle 12:30 a Ciampino

lug 31, 18:51
images (39)

Calciomercato Roma: contatti continui per Read, il giocatore ha parlato con Gasperini

lug 31, 22:35
big massimo ascolto

TREVISANI: "La lentezza della proprietà complica il mercato" - TRANI: "La Roma ha almeno 6-7 trattative aperte"

lug 31, 18:09
givairo-read

Calciomercato Roma: per Read il Feyenoord non molla, ma il Nottingham si è tirato fuori

lug 31, 20:51
Soulé

Calciomercato Roma: l'agente di Soulé chiama il Milan. L'argentino vorrebbe i rossoneri

lug 31, 16:15
Read

Calciomercato Roma, pronta un'offerta da 25 milioni per Read: attesa la risposta del Feyenoord. Fresneda l'alternativa

lug 31, 16:30
VAI AL CANALE
Foto
La Roma è in Galles: le immagini dell'arrivo

La Roma è in Galles: le immagini dell'arrivo

Trigoria: l'allenamento di giovedì 30.07.2026

Trigoria: l'allenamento di giovedì 30.07.2026

Loading