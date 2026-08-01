La Roma scopre Castro. Il "Torito" studia Malen

La curiosità è tutta per lui, per il Torito Castro. Alle 15 locali (le 16 in Italia, diretta Dazn) la Roma - sbarcata nel tardo pomeriggio di ieri al centro sportivo di Helton - è subito in campo. E si fa già sul serio: avversario il Cardiff, neo promosso in Championship inglese. [...] Si gioca nello stadio che oltre ad essere la casa dei Bluebirds (alle prese con l'ultima amichevole prima dell'inizio della nuova stagione e quindi inevitabilmente avanti nella preparazione rispetto a Dybala e compagni), ospita ormai abitualmente sia la nazionale gallese di calcio che di rugby. I giallorossi nella loro storia hanno incrociato il Cardiff soltanto una volta, a Roma, allo stadio Flaminio nel 1964: anche in quel caso si trattava di un'amichevole vinta 4-1 con tripletta di De Sisti. Altri tempi, altra Roma. Quella attuale è tutta da scoprire. Un po' in ritardo sulla tabella di marcia del mercato (all'appello mancano almeno due esterni offensivi e altrettanti a metà campo, al netto dell'eventuale cessione di Koné) ma con le idee chiare su come rinforzare la rosa. Inevitabilmente oggi gli occhi saranno puntati su Castro. [...] C'è però voglia di capire come ha intenzione di utilizzarlo Gasperini, se come semplice vice-Malen o in coppia con l'olandese. Probabile che oggi i due possano giocare un tempo a testa ma è inevitabile che vederli insieme, magari con Dybala in versione trequartista, intriga e non poco, soprattutto quando si andranno ad incontrare squadre che difendono con la linea a quattro. [...] Ma nella sua storia, il tecnico ha già dimostrato che davanti non si preclude nulla. In nerazzurro non poche volte ha schierato Muriel accanto a Zapata con Gomez trequartista, Petagna con Gomez davanti a Kurtic, ancora Gomez ispiratore di Zapata e Ilicic. [...] Ad oggi il reparto offensivo risulta ancora da completare. E non solo perché i ruoli coperti sono soltanto quelli del centravanti ma è inevitabile che la situazione di Soulé vada monitorata. Matias, senza girarci troppo intorno, è sul mercato. Questo non vuol dire che qualora dovesse restare non rientrerebbe nel progetto tecnico di Gasperini. Che però, e anche questo è un po' il segreto di Pulcinella, vorrebbe nel ruolo un calciatore diverso, più incline a puntare la porta e saltare l'uomo rispetto all'argentino (Endrick). [...]

(Il Messaggero)