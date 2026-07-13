La Roma riparte da Dybala. Gasp su Garnacho e Moreira

LEGGO (F. BALZANI) - Si riparte, sul campo e soprattutto dietro la scrivania. La stagione del centenario della Roma inizia stamattina col raduno ufficiale a Trigoria e l'inizio di un ritiro che attende ancora volti nuovi e riabbraccia Paulo Dybala prima della partenza per il Galles di fine mese. La Joya, infatti, ha firmato il nuovo contratto con la Roma e sarà uno dei big a disposizione di Gasperini in attesa del rientro di chi era impegnato al Mondiale (come Malen o Ndicka) e dei nuovi acquisti. Insieme all'argentino, tra i big, ci saranno anche Svilar, Mancini, Hermoso, Wesley, Cristante, Pisilli e Soulè agli ordini del tecnico. Ma non Pellegrini per il quale non è ancora arrivata la fumata bianca sul nuovo contratto e che è quindi attualmente svincolato. L'obiettivo è trovare l'accordo entro la fine della settimana. Oltre agli allenamenti e agli esami medici di rito Gasperini sarà impegnato insieme a D'Amico per realizzare i primi colpi di mercato. E a Trigoria ci sarà anche Ryan Friedkin chiamato a dare l'ok a due operazioni che sembrano ben avviate ma necessitano ancora di uno sforzo. Stiamo parlando di Diego Moreira e Garnacho. Per il terzino dello Strasburgo bisognerà avvicinare quota 40 milioni mentre per l'argentino del Chelsea la Roma sta studiando un'offerta alla Malen: prestito oneroso e riscatto che diventa obbligatorio dopo un tot presenze. Entrambi hanno già dato l'ok al loro passaggio in giallorosso. Così come Tresoldi del Bruges che ricoprirebbe il ruolo di vice Malen. Ma anche in questo caso bisogna abbassare le pretese del club belga ad almeno 25 milioni. In canna anche un altro colpo per la fascia destra, tenuto fin qui top secret e che sembra portare nella Liga spagnola. Non solo arrivi, però. Una cessione sarà necessaria: in pole c'è Soulé per il quale si registra l'interesse del Fulham dopo quello del Sunderland. L'argentino, sbarcato sabato a Fiumicino, ha ammesso di non poter garantire di restare ai tifosi presenti all'aereoporto. Si attenderà la fine del Mondiale, invece, per valutare le offerte per Koné. Ma i Friedkin sono chiari: per meno di 60 milioni il centrocampista francese non parte.