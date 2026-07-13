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Da Garnacho a Moreira e Soulé. Il mercato passa dalla Premier

La penna degli Altri
di FedericoL
lunedì, 13 luglio 2026 alle 7:51
moreira
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C'è un filo che unisce il mercato della Roma e la Premier League sia sul fronte degli acquisti che delle cessioni. Dall'arrivo di Lookman agli addi di Hojlund e Romero, D'Amico a Bergamo ha spesso sfruttato i suoi canali oltremanica. Occhi su Garnacho e Moreira, entrambi sono strettamente legati al Chelsea. L'argentino è di proprietà dei Blues, non si sta allenando ed è una sorta di separato in casa. I primi contatti con gli agenti sono stati positivi e la Roma ha incassato una prima apertura da parte del calciatore che è stuzzicato dall'idea di cambiare aria e trasferirsi nella Capitale dove, tra l'altro, troverebbe il compagno di nazionale Dybala. (...) Si parte da una valutazione di 40 milioni, tra oggi e domani ci saranno nuovi colloqui con i giallorossi che potrebbero proporre un prestito con obbligo a determinate condizioni (presenze, gol e qualificazione in Champions). Lavori in corso, ma il ds non si ferma a Garnacho. Qualche settimana fa il primo sondaggio col club di Londra era servito anche a chiedere informazioni per Moreira. Il motivo? Il belga gioca nello Strasburgo che fa parte della galassia Blue dell'americano Todd Boehly. Il Chelsea, quindi, ha una clausola di riacquisto e può pareggiare in qualsiasi momento l'offerta che non è stata ancora inviata ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni con l'aggiunta di una clausola sulla rivendita. La Roma ha chiesto una sorta di via libera e lo ha ottenuto perché Xabi Alonso per rinforzare la fascia sinistra vuole Chavarria del Rayo Vallecano. (...) La Premier ha messo nel mirino Koné e Soulé. Il primo si sta mettendo in mostra al Mondiale ed ha attirato le attenzioni del Manchester United che dovrà cambiare obiettivo dopo le visite mediche saltate di Ederson. Nessuno sconto: servono almeno 55/60 milioni. (...) Valutazione più bassa per Soulé (30/35) che ha messo in stand by l'Arabia e aspetta il Sunderland di Ghisolfi, avanti rispetto a Fulham e Bournemouth. Matias è quello più vicino all'addio.
(Il Messaggero)

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