News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

La pazienza come garanzia sul futuro

La penna degli Altri
di FedericoL
lunedì, 13 luglio 2026 alle 7:56
bologna roma gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Oggi come ieri: la Roma in Champions, ma con gli stessi - più o meno -della notte di Verona, 24 maggio scorso, quella che ha regalato la certezza di giocare la Champions dopo otto anni. Un problema? In teoria no, visto che il mercato non finisce quando i calciatori della Roma (pochi) oggi varcheranno il cancello di Trigoria per il Gasperini bis; in pratica sì, visto che uno come Gian Piero, prima ha a disposizione i suoi uomini e meglio è. E fino ad ora, nessuno si è affacciato dalle sue parti, il lavoro comincerà a ritmo ridotto, prima dell'impennata. (...) Il mercato comincia ora, al tramonto del Mondiale: ci saranno facce nuove e qualcuno se ne andrà, e non solo chi non fa parte del progetto. La tranquillità di Gasperini, a differenza delle sue turbolenze di un anno fa, lascia tutti un po' tranquilli, anche se fino a ora la Roma non ha annunciato nessun acquisto. (...) Questa di Trigoria è una situazione transitoria, il gioco si fa duro dal ritiro di Cardiff, quando Gasp, lì sì, pretenderà di vedere in campo qualche volto nuovo. Non come Io scorso anno, quando in Inghilterra passava il tempo aspettando l'attaccante che non è mai arrivato. L'arrivo di El Aynaoui, Ferguson e subito dopo Wesley, che aveva inizialmente problemi col visto, non lo rendevano troppo soddisfatto, si aspettava rincorse proibitive che sarebbero finite nel nulla. Invece ora, senza novità al seguito lo è. Cosa è cambiato? II mondo. Adesso Gasp si è contornato di gente di sua fiducia, gli hanno dato carta bianca per la scelta del ds (D'Amico) del medico (Del Vescovo, non ancora ufficializzato) e dei suoi collaboratori tecnici, da campo e soprattutto dei giocatori. In più, Friedkin gli ha garantito investimenti degni della CHampions ma che, particolare da non sottovalutare, si affaccia al centenario. (...)
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

kone

La Roma rifiuta 40 milioni dall’Atletico per Koné. Avanti per Moreira e Garnacho

lug 13, 8:22

La Premier chiama, la Liga insiste, ma la risposta della Roma non cambia: Manu Koné non si tocca, almeno non alle condizioni proposte finora. (...) L’Atletico Madrid ci ha provato con decisione nelle...

gasperini 3

Nel pomeriggio subito in campo. Giovedì primo test con la Primavera

lug 13, 8:17

Si riparte. Stamattina si aprono le porte di Trigoria e la Roma dà il via alla preparazione estiva. (...) In mattinata i giocatori (convocati entro le 12) andranno a gruppi al Campus Bio-Medico per le...

parma roma gasperini 1

Ricomincio dal tre

lug 13, 8:08

Dove eravamo rimasti? A Verona, con Gasperini lanciato in aria dalla sua squadra, dopo il terzo posto raggiunto e il ritorno in Champions League. A cinquanta giorni esatti dalla notte del Bentegodi, o...

NOTIZIE POPOLARI
moreira strasburgo

Calciomercato Roma: possibile maxi operazione con il Chelsea per Garnacho e Moreira. La multiproprietà con lo Strasburgo può agevolare il doppio colpo

lug 12, 14:12
Greenwood

Calciomercato Roma: tutto fatto per Greenwood al Fenerbahce. Ecco le cifre

lug 12, 17:59
garnacho

Calciomercato Roma, sì a Garnacho e Tresoldi: la verità su Martinelli

lug 12, 21:31
garnacho

Calciomercato Roma: chiesto Garnacho in prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea non ha ancora dato la risposta definitiva

lug 12, 13:30
roma lazio ryan friedkin

Ryan torna e sblocca il mercato: Friedkin jr darà l'ok alle operazioni Moreira e Garnacho

lug 12, 9:21
dybala pellegrini

Dybala, nella notte lo scambio dei documenti. Pellegrini: c'è distanza

lug 12, 19:59
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Loading