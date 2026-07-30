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La Roma ha scelto. Il greco Koulierakis ormai a un passo

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
giovedì, 30 luglio 2026 alle 7:36
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C'è un filo invisibile che lega il destino della Roma alla tradizione dei difensori centrali greci. Un legame forte, costruito sulle belle prestazioni del passato di Traianos Dellas e Kostas Manolas, che a stretto giro potrebbe rinnovarsi con un altro guerriero alle latitudini di Trigoria: Konstantinos Koulierakis. Il giovane difensore del Wolfsburg è ormai ad un passo dal club giallorosso, in fondo a quella che è stata una giornata piena di contatti e trattative serrate con la società tedesca appena retrocessa in seconda serie. Un'operazione in chiusura che ha visto ieri Tony D'Amico impegnato su due fronti. Da una parte, senza dover spendere nemmeno troppe parole, il ds ha incassato la piena disponibilità del greco a trasferirsi nella Capita-le. Dall'altra, ha negoziato con i dirigenti tedeschi per ore sui bonus su una base fissa di 15 milioni per il trasferimento del giocatore. Oggi dovrebbe essere il giorno della chiusura dell'affare che, a meno di clamorosi contrordini, avrà l'effetto di rinforzare il reparto arretrato di Gian Piero Gasperini sul centro-sinistra, dove la Roma cercava da settimane un alter ego a Mario Hermoso. [...]
Tramontata ormai la possibilità di arrivare a Antonio Nusa del Lipsia per gli altissimi costi dell'obiettivo norvegese, la Roma ha continuato a trattare Abde Ezzalzouli del Betis (offerta da 35 milioni più tre di bonus) e Jean-Mattéo Bahoya dell'Eintracht. Ma, nelle ultime ore, si è fatta più concreta la pista che porta al 24enne del Brentford Kevin Schade, talento seguito da diversi club che ha una valutazione al momento di 45 milioni. Un profilo funzionale al gioco di Gasp, che ha pure esperienza a livello europeo. La società dei Friedkin è molto interessata e proverà anche oggi, a poche ore dalla partenza per il ritiro in Galles, a trovare un punto d'incontro con la squadra inglese per l'esterno alto. [...]
(Gasport)

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