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La Roma fa muro pure per Svilar. Adesso la svolta

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 01 luglio 2026 alle 7:49
roma pisa svilar
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Di solito ad alzare un muro ci pensa Svilar, ieri è stato compito dei Friedkin alzarne uno per respingere l'offerta arrivata per il portierone belga. La dead line del 30 giugno è stata superata e come era prevedibile qualche club nelle ultime ore ha provato a bussare. È stato il caso della Juventus che è tornata con forza su Mile dopo il tentativo a vuoto di qualche giorno fa. Questa volta, però, i bianconeri hanno fatto sul serio mettendo sul piatto ben 42 milioni più bonus ricevendo, però, un secco 'no'. [...]
La decisione su Svilar è stata presa da Dan e Ryan che sono rimasti coerenti col messaggio fatto passare per tutto il mese di giugno: «A Trigoria non si svende nessuno». Ma non finisce qui perché il club ha respinto un'altra offerta per Pisilli, dopo quella del Como ne è arrivata un'altra da 25 milioni dal Porto di Farioli. [...]
A complicare le cose, la cessione di Alessandro Romano. Il club giallorosso non ha accettato un cambiamento nelle condizioni da parte dei sardi dopo aver già concesso uno sconto (la richiesta era di 8 e la chiusura era arrivata a 5 più 1,5 di bonus).Su di lui rimangono Palermo e Sassuolo che aveva provato in extremis a strapparlo ai rossoblu. Il club ora va incontro a una multa più salata rispetto agli anni scorsi o di una restrizione della rosa, ma ad oggi è difficile fare previsioni. I dialoghi tra i Friedkin e la Uefa sono stati frequenti nei giorni scorsi e la speranza è che non arrivi nessuna stangata. Appuntamento a novembre. Gasperini ha seguito da lontano la vicenda Svilar ed è rimasto in costante contatto con D'Amico. [...]
Il giorno del raduno (13 luglio) si avvicina e vorrebbe almeno un nuovo innesto. Tutte le strade portano a Greenwood, la prima offerta da 40 milioni più bonus partirà nei prossimi giorni, il Marsiglia ne chiede una decina in più ma la situazione economica dei transalpini può fornire un assist. L'accordo col giocatore è stato trovato ma per evitare l'inserimento di altre squadre serve uno sprint. [...]
Soulé è l'indiziato numero uno. Non ha mai aperto all'Arabia Saudita motivo per il quale l'Al Ahli non ha presentato l'offerta ufficiale. Ma il suo spazio a disposizione diminuirà, anche perché Greenwood o meno, l'allenatore vuole un titolare da quella parte. Un altro col futuro ancora da chiarire è Koné. Proposte dalla Premier non si sono viste, ne è arrivata una dall'Atletico Madrid che però non ha convinto il francese. Se ne riparlerà dopo il Mondiale, ma Gasperini non chiuderebbe le porte ad un eventuale addio anche perché i rapporti tra i due non sono neanche idilliaci. Da oggi, però, il prezzo lo farà il club giallorosso che ascolterà solamente offerte a partire da 55 milioni in su. Oltre a lui anche El Aynaoui si sta mettendo in vetrina, chissà che qualche estimatore in Spagna non possa bussare alle porte di Trigoria. [...]
Ai saluti anche Dovbyk che in un'intervista rilasciata al canale Youtube ucraino Rosso Dritto' ha aperto all'addio: «Devo capire se c'è ancora spazio per me».
(Il Messaggero)

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