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La Roma è andata in tournèe

La penna degli Altri
di FedericoL
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Calendario intasato. Meno lavoro per il travel manager Roma in trincea. È un tour de force assoluto per la banda di Gasperini, finita in un viaggio a tappe dettato dalla contingenza di una doppia, delicatissima trasferta tra campionato e Champions League. Una scelta inevitabile e intelligente, imposta dai ritmi serrati di una stagione intensa: la squadra, infatti, è partita ieri per affrontare l'Udinese e da il volerà direttamente a Manchester senza fare scali intermedi né rientrare in città. (...) La logistica è di partenza poco comoda: Udine non ha un aero-porto cittadino. Lo scalo più vicino è quello di Trieste, situato a circa 30 chilometri di distanza. Un tragitto da coprire necessariamente in bus prima di poter staccare l'ombra da terra e decollare verso l'Inghilterra. Domani mattina, come accennato, la squadra sosterrà l'ultimo allenamento in terra friula-a, poi nel pomeriggio scatterà il volo verso la Gran Bretagna. La Roma alloggerà non lontano dal cuore di Manchester, dove trascorrerà altre due notti fuori casa. Lunedì sarà il giorno della vigilia europea: in programma la conferenza stampa di Gasperini (affiancato da un giocatore) e poi la seduta di rifinitura direttamente sul prato dell'Old Trafford. Martedì, invece, ci sarà spazio alla partita più attesa e affascinante di questo spicchio di stagione. (...)
(corsport)
ManchesterUdinese-Roma

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