La Roma in partenza: "Direzione Udine" (FOTO e VIDEO)

Roma è in partenza direzione Udine, dove domani alle 18 giocherà contro i bianconeri di casa. Laè in partenza direzione, dove domani alle 18 giocherà contro i bianconeri di casa.

Oggi il tecnico non ha parlato in conferenza stampa, lo farà dopo il match e lunedì, alla vigilia della gara contro il Manchester United in Champions League.