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La Roma in partenza: "Direzione Udine" (FOTO e VIDEO)

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di R.P.
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La Roma è in partenza direzione Udine, dove domani alle 18 giocherà contro i bianconeri di casa.
Gasperini ha diramato la lista dei convocati e non ci sono Dybala, Koné e Svilar, nessuna novità, insomma.
Oggi il tecnico non ha parlato in conferenza stampa, lo farà dopo il match e lunedì, alla vigilia della gara contro il Manchester United in Champions League.

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