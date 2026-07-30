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La Roma alza il muro. In difesa c'è Koulierakis

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
giovedì, 30 luglio 2026 alle 7:48
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Non solo Castro. La Roma accelera. Lo fa su obiettivi in partenza secondari e riguardo a delle cessioni propedeutiche poi a liberare spazio per i nuovi arrivi. Così, alla vigilia della partenza per il Galles, dove Dybala e compagni trascorreranno 8 giorni prima di trasferirsi a Brighton per l'ultima amichevole del ritiro d'Oltremanica, il ds D'Amico - ieri all'estero per lavoro - in entrata ha praticamente chiuso per il difensore greco Koulierakis e sta cercando di regalare anche il giovanissimo Cacciamani a Gasperini. Trattativa non semplice perché il Torino non intende privarsene. E ieri, nel colloquio avuto tra i due club, ha chiesto 12 milioni.
Con il Wolfsburg, retrocesso in serie B, invece l'intesa è stata trovata per una somma vicina ai 15 milioni. Sarà Koulierakis il vice Hermoso che Gasperini aveva chiesto ad inizio estate. Classe 2003, mancino, 194 centimetri, è cresciuto nelle giovanili del Paok trovando poi spazio in prima squadra e vincendo il campionato nel 2024. Nella stagione successiva il passaggio in Germania al Wolfsburg (66 gare e 4 reti): ora è pronto per la Capitale. A giugno ha sfidato la Nazionale italiana in amichevole, è da tempo nel giro della Grecia con la quale ha totalizzato 22 presenze. [...]
La partita più importante D'Amico la sta giocando però per l'esterno offensivo. Nusa è un obiettivo ma la valutazione del Lipsia (60 milioni) ad oggi è fuori portata. D'Amico non ha abbandonato la pista ma inevitabilmente deve cautelarsi. E con il profilo di Bahoya - apprezzato ma considerato eventualmente come sostituto di un partente (il riferimento è a Soulé) - il nome sul quale il ds ha provato a virare è quello di Ezzalzouli, ala mancina del Betis Siviglia, reduce da un'annata a dir poco positiva (15 gol e 13 assist tra Liga, Europa League e coppa di Spagna). Anche in questo caso la trattativa non è semplice: il club andaluso pur avendo deciso di trattare e non esigere il pagamento della clausola di 60 milioni, ne chiede almeno 45 più bonus. A Trigoria non vorrebbero andare oltre i 35, ai quali magari aggiungere dei benefit, e non hanno convinto ad oggi nemmeno il calciatore che ha chiesto un contratto ritenuto ec-cessivo. Situazione da monitorare. Come quella relativa a Cacciamani, terzino sinistro del Torino, classe 2007, reduce da un'ottima stagione in prestito alla Juve Stabia dove era allenato da Abate, ora tecnico granata. Gasp lo ha individuato come possibile rinforzo, come un ragazzo da far crescere dietro al titolare. Che oggi è Wesley ma il sogno dell'allenatore resta Moreira. [...]
(Il Messaggero)

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