Mercoledì si è chiuso il capitolo Champions League, iniziato con il solito brillante Como, sempre più convincente e determinato. (...) Non è più solo Nico Paz, ma una squadra piena di talenti ed il terzo posto in classifica lo dimostra.Purtroppo il Napoli non è riuscito a portare a casa la vittoria che, per me, avrebbe meritato e così rimane in difficoltà per il prosieguo (...). Anche l'Inter di Lautaro, in goal al suo ingresso in campo, è in posizione abbastanza serena (...). I nerazzurri hanno ancora una volta dimostrato di avere tutto per puntare alla finale. (...)

Roma. Bella da vedere, gioca sempre per vincere pensando che solo la fase offensiva può portarti alla vittoria (...). Contro il Psg ha mostrato il carattere di Gasperini,giocatori veloci, fantasiosi e di grande personalità. Malen ha dell'incredibile: non era arrivato come un grande campione ma, lo dicono i numeri, probabilmente ha trovato casa e lo sta diventando. Ma la squadra che più mi diverte seguire, in questo momento, è la. Bella da vedere,(...). Contro il Psg ha mostrato il carattere di Gasperini,giocatori veloci, fantasiosi e di grande personalità.: non era arrivato come un grande campione ma, lo dicono i numeri, probabilmente ha trovato casa e lo sta diventando.

(M. Tardelli - La Stampa)