Parte oggi la corsa al biglietto per il derby in programma domenica 13 dicembre alle ore 12:30. Gara che,formalmente, la Roma giocherà in trasferta. IL TEMPO (GAB.TUR)-in programma. Gara che,formalmente, la Roma giocherà in trasferta.

Dalle ore 12 fino alle ore 18 di giovedì 3 dicembre, si svilupperà la prima fase, dedicata agli abbonati Serie A 2026/27.In tutti e tre i settori destinati ai tifosi giallorossi (circa 17.500 i tagliandi a disposizione in Sud) - Curva Sud Centrale,Laterale e Distinti Sud Est - il prezzo del biglietto è di 49 euro. La scelta del posto, per gli abbonati in Curva Sud Centrale e Laterale, sarà senza vincoli di settore e, di conseguenza, non sarà garantita la conferma del posto e del settore dell'abbonamento della Serie A.

L'eventuale vendita libera (massimo quattro biglietti per transazione) scatterà alle ore 10 di venerdì 4 dicembre. In Tribuna Monte Mario Sud, invece, gli abbonati non potranno usufruire del diritto di prelazione, in quanto i biglietti andranno acquistati attraverso i canali ufficiali della Lazio. La Tribuna Monte Mario Top costa 190 euro, mentre la Monte Mario Laterale 150 euro.