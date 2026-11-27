Nella notte delle stelle a brillare di più nella ville lumière sono quelle giallorosse. Stavolta per novanta minuti,stavolta con una forza e una consapevolezza che mettono paura anche ai campioni d'Europa. La IL TEMPO (L.PES)Stavolta per novanta minuti,stavolta con una forza e una consapevolezza che mettono paura anche ai campioni d'Europa. La Roma di Gasperini è sempre più bella, gioca un calcio travolgente, asfissiante per gli avversari e riesce a coinvolgere tutti.

Una delle chiavi della partita d'autore del Parco dei Principi, infatti, è stata la panchina. Gasp ha scelto di lasciare tre big come Cristante, Dybala e Malen, una follia per qualcuno, mossa decisiva nella contesa parigina con l'ultima mezz'ora dove, dal rigore di Dembele in poi i giallorossi rischiano di perderla, ma anche di vincerla. Malen che riporta il pallone a centrocampo dopo aver trasformato il rigore del 2-2 è il segnale di una fame sempre più implacabile.

Di prestazioni individuali se ne possono elencare tante, da Hermoso a Soulé passando per De Roon, ma i sacrifici più duri sono arrivati da quelli che giocano meno. Le corse a perdifiato di Pisilli prima addosso a Vitinha poi addirittura come esterno di fascia destra. La lotta di Castro con la difesa francese a suon di sportellate e gli ingressi convincenti di Ghilardi e Lulli. Giocatori che la Champions la iniziano a conoscere adesso e che col tecnico piemontese vivono una crescita costante. La ricerca di titolari o di formazioni tipo sembra ormai un'attività destinata alle chiacchiere, perché i fatti in campo Gasperini li fa coinvolgendo tutta la squadra, che migliora insieme a lui e affronta nuove sfide con una confidenza talvolta inaspettata.

Come detto, Hermoso e Soulé sono le stelle che hanno brillato di più, ma insieme rappresentano al meglio l'essenza di come Gasp migliora i singoli. Lo spagnolo fa tutto: combatte, recupera, imposta e segna. Per poco non usciva dal Parco dei Principi con una doppietta e in stagione è già a quota 4 gol in 16 gare. Un livello di concentrazione e di qualità forse mai visto nella carriera di un difensore che alla Roma sembrava aver iniziato la fase calante del percorso dopo la lunga militanza dell'Atletico, e che invece vive una seconda giovinezza da leader assoluto.

Parole che ormai si sprecano anche per Soulé, col Psg ispiratore anche da sinistra, la fascia che sembrava (a questo punto) metterlo meno a suo agio. Ormai la luce dell'attacco romanista la accende sempre lui, riuscendo a interpretare al meglio un ruolo per cui ha dovuto cambiare molto di sé. La pubalgia dell'inizio 2026 sembrava addirittura poterlo portare lontano dalla Capitale, ma da luglio in poi i miglioramenti sono stati pressoché all'ordine del giorno e adesso è lui la vera stella della trequarti giallorossa.

La soddisfazione e l'orgoglio di una prestazione così bella difficilmente sarebbero stati intaccati dal risultato, che però adesso può aiutare la Roma a sentirsi ancor più sicura di sé. Il livello di intensità è stato portato a novanta minuti e oltre addirittura a casa dei più forti, adesso non resta altro che continuare su una strada ormai battuta. Tracciata da un allenatore che ha riportato un'estetica e un entusiasmo che a Roma non si respiravano, almeno nello stesso momento,da anni. La stagione è ancora lunga e le curve saranno tante, a partire dal Monza, ma i dubbi su questa squadra ormai sono sempre meno. Quanto sei bella, Roma.