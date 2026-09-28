La festa a Las Vegas tra corse in supercar e ristoranti di lusso

Ha scelto di trascorrere il suo compleanno a 9700 chilometri di distanza da Roma. Con le persone più importanti della sua vita, in una realtà che aiuta a staccare la spina, a non pensare e incentiva il divertimento come nessun’altra città al mondo. Cinquant’anni a Las Vegas per vivere un traguardo fondamentale della propria esistenza in completa serenità. Poco importa se il ritorno nel club che ha amato per tutta la carriera appare sempre più lontano. Sarebbe stato un regalo bellissimo, non solo per lui ma anche per tutti i tifosi, l’annuncio del ritorno di Francesco a Trigoria il 27 settembre. E, invece, la Roma gli ha augurato il buon compleanno con un video pubblicato sui social della durata di 42 secondi. […]

Lui prova a non pensarci insieme alla compagna Noemi Bocchi, partita con lui verso Las Vegas con i suoi figli Sofia e Tommaso. Ci sono anche Cristian, Chanel e Isabel Totti e una coppia di amici. Il rientro è previsto per domani perché Noemi deve prepararsi per la prima puntata del programma Ballando con le Stelle, Francesco sarà in studio in prima fila a sostenerla. […]

Intanto, però, nei giorni negli Stati Uniti il divertimento è stato assicurato: dalle visite agli hotel più iconici della città, all’esperienza al Motor Speedway, il grande circuito che ospita la Nascar dove è possibile scegliere una supercar da guidare per vivere l’adrenalina di un vero pilota, fino al The Range 702 il celebre poligono indoor. E poi una cena al Carbone Riviera uno dei più ambiti ristoranti di pesce italiano in città. La terrazza si affaccia direttamente sul lago del Bellagio, permettendo di cenare a pochi metri dalle celebri fontane danzanti. Sullo sfondo si accendono le luci della Strip, con la Torre Eiffel del Paris Las Vegas a dominare il panorama. Insomma, uno scenario spettacolare. E poi il giorno dei 50 anni oltre ai messaggi d’auguri di amici e del mondo sportivo, sono arrivati anche quelli romantici di Noemi affidati a Instagram: «Perché non voglio una vita perfetta. Voglio la mia con te. Buon compleanno amore mio. Ti Amo», e del figlio Cristian: «50 anni, un traguardo importante. Per me, però, sarai sempre semplicemente il mio papà. Ti amo».

(messaggero)