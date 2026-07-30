Koulierakis a un passo. Ezzalzouli, strada in salita

IL TEMPO (L. PES) - Il mercato si accende. Diversi movimenti in entrata e in uscita accompagnano gli ultimi giorni di allenamenti a Trigoria prima della partenza di domani per il Galles. Dopo il primo colpo Castro, la Roma è a un passo dal chiudere anche il secondo rinforzo del mercato estivo. Si tratta del difensore greco Koulierakis, centrale mancino di 22 anni del Wolfsburg. In queste ore si stanno limando i dettagli per un accordo da circa 15 milioni che regalerà a Gasperini un elemento utile per il reparto arretrato. Il tecnico, infatti, tra i rinforzi indicati a inizio estate aveva messo anche un difensore di sinistra da poter alternare con Hermoso.

La priorità del mercato giallorosso, in ogni caso, resta l'ala sinistra d'attacco. Il nome trattato con insistenza negli ultimi giorni è quello di Ezzalzouli, ma le difficoltà non sono poche. Innanzitutto la valutazione che il Betis fa del marocchino. I 60 milioni della clausola non equivalgono alla richiesta degli andalusi, ma la Roma al momento è ferma a circa 35 milioni per un gap di circa 10 rispetto alla richiesta. Inoltre, manca ancora l'accordo di massima con il calciatore che, almeno al momento, non vedrebbe il trasferimento nella Capitale come un miglioramento sensibile della carriera e preferirebbe giocare la Champions al Betis. Particolare non da poco in una trattativa dove la volontà del calciatore può fare davvero la differenza. Da Trigoria potrebbero puntare sul lato economico cercando di alzare lo stipendio attuale dell'attaccante che percepisce circa 3 milioni a stagione, fattore che potrebbe portare a un'apertura sulla destinazione.

Il talento marocchino non è l'unico nome sul tavolo del ds D'Amico, che ieri era in viaggio in Europa per alcune trattative, ma anche i profili di Nusa, Schade ed El Mala al momento restano lontani dalle possibilità dei giallorossi. Resta in orbita anche il nome di Endrick, che il Real Madrid potrebbe ancora una volta mandare in prestito dopo la stagione a Lione: giallorosi alla finestra.

A proposito di corsie esterne, sul taccuino della Roma ci sono due nomi per sostituire i partenti Angelino e Salah-Eddine. Il primo è quello di Fresneda dello Sporting, al momento più un piano B che potrebbe rivelarsi utile per una cifra attorno ai 20 milioni. L'altro è il giovane Cacciamani del Torino, che però i granata valutano parecchio e del quale non vorrebbero privarsi.

Capitolo uscite. Salah-Eddine è vicino al trasferimento in Grecia, all'Olympiakos, con un incasso di 7-8 milioni di euro. Torna in Spagna, invece, Angelino: in dirittura d'arrivo il prestito con diritto di riscatto al Deportivo La Coruna, che mantiene un'opzione di acquisto a due milioni. Ufficiale anche la cessione di Pagano al Cesena. Giorni importanti anche per il futuro di Pellegrini. L'accordo sul nuovo contratto dell'ex capitano è stato trovato per un biennale con opzione per il terzo anno a circa 2 milioni e mezzo più bonus. Ma la firma ancora non arriva e la presenza del centrocampista in Galles è in dubbio. Intanto ieri il club ha annunciato una partnership con Dsquared2, nuovo fashion partner della società.