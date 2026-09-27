Koné tutto nuovo: gioca da regista e strega pure Zidane. Idee per la Roma

Il momento d'oro era iniziato la scorsa settimana con la doppietta all'Inter, una cosa che non gli era mai successa in carriera. Ma ad esaltarlo ancora di più è stato Zidane, il nuovo ct della Francia, uno che di centrocampisti se ne intende eccome.

Tanto che a fine partita subito dopo la vittoria colta dai transalpini in Turchia per uno a zero, il ct parlando di Koné è stato chiarissimo: "Manu è stato molto bravo, non è abituato a giocare in quella posizione, volevo proprio vedere come se la sarebbe cavata e devo dire che ha dimostrato un ottimo equilibrio".

Insomma, il centrocampista giallorosso ha stregato subito Zidane che ha deciso di schierarlo come persone della sua linea mediana (...)

Negli anni con la Francia aveva fatto sempre la mezzala, tranne in un'occasione quando a San Siro Deschamps lo schierò davanti la difesa. Giocò una partita speciale strappando applausi a scena aperta ed elogi (...)

Difficile che Gasperini possa utilizzarlo in quel ruolo, perché la sua squadra gioca con due mediani, ma è invece possibile che Gasp gli chieda di fare un lavoro simile a quello fatto con i Bleus.

(Gasport)