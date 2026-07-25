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Koné in uscita ma lo United non accelera

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
sabato, 25 luglio 2026 alle 8:27
kone
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Neil El Aynaoui è pronto a rimettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini dopo le fatiche del Mondiale.
Chiusa la parentesi con il Marocco, il centrocampista si ripresenterà a Trigoria il 30 luglio per poi partire il giorno seguente con i compagni verso il ritiro in Galles. Nonostante l'interesse mostrato da alcune società di Premier League, il suo programma non cambia: farà parte del gruppo fin dal primo giorno della tournée estiva.
(...) Molto più delicata e incerta è la situazione di Manu Koné. Il francese, reduce dalle semifinali iridate, tornerà dalle vacanze solo il 10 agosto, a ritiro gallese ormai concluso. Sullo sfondo resta vivo l'interesse del Manchester United, che però sta temporeggiando senza aver ancora recapitato un'offerta ufficiale a Trigoria. Per la Roma il tempo stringe: il club vorrebbe concretizzare una cessione importante entro il 31 luglio per rientrare nei parametri del settlement agreement fissati dalla UEFA, rendendo il futuro del mediano un vero e proprio rebus.
(...) Nel frattempo, la dirigenza continua a lavorare sulle uscite secondarie per sfoltire la rosa. Anass Salah-Eddine non prenderà parte alla spedizione in Galles: il terzino resterà ad allenarsi da solo al centro sportivo Fulvio Bernardini in attesa che si concretizzi una trattativa per la sua cessione a titolo definitivo.
(corsport)

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