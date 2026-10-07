Kean, cresce l'ottimismo. Domani rientra anche Paz

Moise Kean spera. L'attaccante azzurro è rientrato in anticipo dalla Nazionale, saltando l'ultimo appuntamento con la Turchia, per un affaticamento muscolare ma in casa Como cresce la fiducia di averlo a disposizione per la partita dl domenica contro la Roma. (...) Nei prossimi giorni verrà gestito, come è successo spesso nella stagione scorsa a Firenze per un fastidioso problema alla tibia che si è portato dietro per tutta la stagione, ma la sensazione è che possa essere recuperabile per la ripresa del campionato. Domani a Mozzate è atteso Nico Paz, di rientro dall'Argentina.

(gasport)