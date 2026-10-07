Kean, cresce l'ottimismo. Domani rientra anche Paz

Un sorriso enorme, un abbraccio spontaneo, quasi come tra due vecchi amici. E invece Paulo Dybala e Drugi, al secolo Lorenzo Verrecchia, si sono incontrati per la prima volta ieri mattina. A unirli, p...
P rendete un allenatore spagnolo, non uno a caso. Cesc Fabregas, e poi prendete pure uno italiano, non certo dal mucchio però, Giampiero GasperinL Sistemateli uno di fronte all'altro, dinnanzi alle lo...
Dopo tre giorni di riposo, i cancelli di Trigoria si sono riaperti ieri pomeriggio e la Roma ha cominciato così a preparare la sfida al Como, che domenica segnerà la ripresa del campionato. In riva al...
Il "bidone" a peso d'oro, la causa, l'uscita di scena. E ora il ritorno a Trigoria dalla porta principale. Già, perché con la Roma di Gasperini non è tornata solo la Champions, ma anche l'agente e int...
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