Italia da rincorsa. Roma all'assalto

Dopo le notti più buie, l’Italia cerca il riscatto in Champions. Questa sera tocca a Roma e Napoli rialzare la bandiera ammainata dopo le sconfitte subite dalle quattro rappresentanti della Serie A contro Real Madrid, Bruges, Villarreal e Feyenoord. I giallorossi ospitano all’Olimpico lo Slovan Bratislava, uno dei match più semplici dei quattro, considerando che il Como dovrà vedersela con il Manchester United, il Napoli con l’insidiosissimo Bodo/Glimt e l’Inter con lo Shakhtar Donetsk.

Fuori Dybala per una lesione al polpaccio subita proprio contro i Blancos, il tecnico Gasperini ha ufficializzato la sua assenza lasciando intendere che rientrerà dopo la sosta di novembre. Torna disponibile Malen, mentre Castro, dopo il gol alla Totte segnato al Genoa, si accomoderà in panchina: «Per la qualificazione si è sempre girato intorno ai 10 punti. Per farli serve vincere le partite in casa», ha detto l’allenatore [...].

Fortuna vuole che le italiane disputeranno il proprio turno tra le mura domestiche, ma tutte, eccetto il Como, sono sotto la soglia del 24° posto. Il calcio italiano sta attraversando un periodo buio nelle coppe: solo un’italiana la scorsa stagione si è qualificata agli ottavi, l’Atalanta, che poi è stata eliminata dal Bayern Monaco con un complessivo 10-2, e la Nazionale non è nemmeno arrivata a giocarsi il Mondiale. Cambiare le sorti del nostro calcio, in meno di un anno, non è compito facile e lo dimostra l’ennesimo record negativo: la scorsa giornata di Champions è stata la peggiore di sempre per il calcio italiano.

Ecco, dunque, che il riscatto passa per i piedi di Malen e compagni, che dovranno affossare gli slovacchi reduci da due sconfitte contro Psg e Stoccarda e da dieci ko complessivi negli ultimi 10 match di Champions, incassando sempre una rete entro i primi 45 minuti [...].

Proverà a riprendersi il Napoli dopo le batoste contro Arsenal e Villarreal, che si aggiungono a quella con il Venezia in campionato. Davanti agli azzurri si presenta il Bodo/Glimt, mentre il Como affronterà il Manchester United, il match più affascinante tra quelli delle italiane ma anche il più complicato. Con tre punti nella classifica generale, i lariani sono dodicesimi e potrebbero permettersi anche un flop. La squadra allenata da Carrick, però, è in piena crisi: tredicesima in Premier League e con una sola vittoria nelle ultime sette giornate.

I risultati del passato, al momento, sono dalla parte dei Red Devils che sono imbattuti nelle ultime sei trasferte di Champions in Italia. Ma la storia è fatta anche per essere riscritta.

(Il Messaggero)