Inizia l'era Gasp-D'Amico: la squadra si ritrova a Trigoria in attesa di Moreira e Garnacho

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Premier chiama, la Liga insiste, ma la risposta della Roma non cambia: Manu Koné non si tocca, almeno non alle condizioni proposte finora. (...) L’Atletico Madrid ci ha provato con decisione nelle...
Si riparte. Stamattina si aprono le porte di Trigoria e la Roma dà il via alla preparazione estiva. (...) In mattinata i giocatori (convocati entro le 12) andranno a gruppi al Campus Bio-Medico per le...
Dove eravamo rimasti? A Verona, con Gasperini lanciato in aria dalla sua squadra, dopo il terzo posto raggiunto e il ritorno in Champions League. A cinquanta giorni esatti dalla notte del Bentegodi, o...
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