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Inizia l'era Gasp-D'Amico: la squadra si ritrova a Trigoria in attesa di Moreira e Garnacho

La penna degli Altri
di FedericoL
lunedì, 13 luglio 2026 alle 7:23
gasperini
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La seconda Roma di Gian Piero Gasperini, la prima costruita insieme al nuovo direttore sportivo Tony D'Amico, inizia oggi la nuova stagione. Il gruppo si ritroverà attorno all'ora di pranzo al centro sportivo "Fulvio Bernardini" per visite, test atletici e primi allenamenti. Nuova Roma, vecchia rosa. In attesa che sul mercato si dia l'acc-lerata decisiva. Gasp avrà a disposizione buona parte della rosa dello scorso anno: Svilar e Gollini; Mancini, Ghilardi, Hermoso, Ziolkowski, Kumbulla, Wesley, Angelitio e Rensch; Cristante e Pisilli; Soulé, Robinio Vaz e Dovbyk. Wesley proseguirà il recupero dall'infortunio. Fuori dal conteggio Dybala, Pellegrini e Celik. La Joya è comunque attesa al raduno, con l'annuncio del rinnovo di contratto ancora da ufficializzare. Mentre per il numero 7 giallorosso servirà aspettare qualche gior-no in più, con le parti che stanno finalizzando l'accordo. Per il difensore turco invece tutto fatto, in attesa del ritorno dal Mondiale. (...) D'Amico, intanto, lavora per consegnare a Gasperini i rinforzi offensivi richiesti. Un doppio binario Roma-Chelsea che coinvolge Diego Moreira dello Strasburgo club nell'orbita Blues, e Alejandro Garnacho.
(La Repubblica)

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