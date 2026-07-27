In campo brilla solo Dybala: il Cannes rimonta a pareggia

Solo Paulo Dybala, unica luce della Roma attuale. E per fortuna che c'è almeno lui, con qualcuno che era anche in dubbio se tenerlo o meno. Ed invece la Joya anche ieri ha disseminato perle di calcio, le uniche di una Roma ancora troppo infedele al suo progetto di squadra.

A Cannes alla fine finisce 3-3 contro una squadra appena promossa nella Serie C francese, con il computo dei tiri in porta totali che dice alla fine 20-4 per la formazione di casa (...)

Vero che la squadra di Gasperini ha saluto essere cinica forse anche oltre il dovuto, ma è anche vero che per alcuni tratti ha sofferto tantissimo, riuscendo anche a farsi rimontare da 3-0 a 3-3. A pesare sul risultato finale ovviamente c'è stata l'espulsione di Wesley apparsa eccessiva. Ma per vedere una Roma almeno presentabile c'è da aspettare il ritiro di Cardiff.

(Gasport)