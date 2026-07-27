Il pomeriggio di Ryan con i 2 club "di casa"

A bordo campo, interessato ad ogni dettaglio del riscaldamento di Roma e Cannes, ieri c'era anche un attentissimo Ryan Friedkin. Una presenza non annunciata, forse anche per questo significativa: dodici mesi fa quando la Roma venne ospitata dall'Everton per l'inaugurazione del nuovo stadio, non parteciparono all'evento né il padre Dan né il figlio Ryan.

Dopotutto i Friedkin a Cannes vengono sempre molto volentieri, qui si sentono semplicemente di casa, tra cinema e turismo di lusso. Ryan ha salutato con affetto i suoi due condottieri, ha dato una pacca sulla spalla di Gasp, con il quale ha un filo diretto e un rapporto speciale, poi ha destinato un sorriso a Chabert, il tecnico che ha riportato il Cannes tra i professionisti.

(Corsport)